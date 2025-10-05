Tối 5-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh 1 nhóm người ăn nhậu, trong đó có bà Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk).

Nghi người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái xe tông tử vong chủ tịch UBND xã

Nguồn tin cho hay bà Chi đã ăn nhậu và uống "chén râu" với 1 người đàn ông khác trước khi lái xe tông tử vong ông Lê Phước Toàn (SN 1981, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) đang làm nhiệm vụ.

Nội dung đoạn clip cho thấy trong một căn phòng có 8 người (2 nữ, 6 nam đang ngồi nhậu). Lúc này, người phụ nữ được cho là bà Chi và 1 người đàn ông cùng nhau uống "chén râu", bằng 2 chén ăn cơm.

Theo kết quả xác minh ban đầu của công an, sau khi lái ô tô gây tai nạn vào tối 3-10, bà Chi lái xe chạy thêm khoảng 100m rồi xuống xe, đi khỏi hiện trường.

Đến 9 giờ ngày 4-10, bà Chi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Quá trình kiểm tra ban đầu xác định sau khi dự tiệc rượu bia cùng bạn bè, bà Chi điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 27. Do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, bà đã tông vào ông Toàn.

Tại thời điểm bà Chi trình diện, kết quả kiểm tra người này không có nồng độ cồn trong máu; âm tính với các chất ma túy.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tối 3-10, mưa lớn dẫn đến ngập cục bộ tại tuyến Quốc lộ 27 (đoạn qua thôn 4, xã Dray Bhăng). Để đảm bảo an toàn cho người dân, ông Lê Phước Toàn chỉ đạo và trực tiếp cùng lực lượng của xã đến để phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân đi vào phần đường an toàn.

Đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, khi ông Toàn đang chỉ huy điều tiết giao thông thì bị ô tô mang BKS: 47A- 461.73 do bà Chi điều khiển tông trúng.

Mọi người nhanh chóng đưa ông Toàn vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.