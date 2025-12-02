Vướng dây cáp sà xuống đường tử vong, ai chịu trách nhiệm?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vướng dây cáp sà xuống đường tử vong, ai chịu trách nhiệm?

Anh Vũ

(NLĐO) - Một cán bộ công an do vướng dây cáp thòng thấp xuống đường bị ngã, dẫn đến tử vong.

.

Vướng dây cáp sà xuống đường tử vong, ai chịu trách nhiệm? - Ảnh 1.

Camera ghi lại vụ việc.

Nạn nhân được xác định là ông N.T.S (44 tuổi), đang công tác tại trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp. Hiện chưa rõ sợi dây gây tai nạn là dây dẫn điện hay cáp viễn thông.

Cần làm rõ đơn vị quản lý dây cáp

Theo quy định của Luật Điện lực 2024 và Luật Viễn thông 2023. Các công trình, thiết bị, dây dẫn, cáp, trụ, lưới điện và hạ tầng viễn thông thụ động như cáp treo, dây mạng, cáp chiếu sáng hay viễn thông phải được quản lý, vận hành, bảo trì và giám sát an toàn để bảo đảm an toàn cho người dân. Tùy theo tính chất và mức độ, vụ việc có thể phát sinh xử phạt hành chính, trách nhiệm hình sự hoặc bồi thường dân sự.

"Các thông tin ban đầu cho thấy đây là tai nạn do công trình, thiết bị, vật dụng nguy hiểm gây ra, không phải lỗi của người điều khiển phương tiện" - luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, nhận định.

Về trách nhiệm, luật sư Đào Thị Bích Liên cho hay cần làm rõ đơn vị quản lý dây cáp, thời điểm dây bị đứt, quy trình quản lý, bảo dưỡng đường dây, trách nhiệm của bộ phận kỹ thuật và việc sự cố có được thông báo trước hay không.

Trường hợp nhiều đơn vị cùng treo dây trên cùng tuyến đường như điện lực, viễn thông, cáp truyền hình hay chiếu sáng công cộng, việc xác định chủ thể quản lý dây là rất quan trọng. Nếu đơn vị quản lý không kiểm tra, không bảo trì, để dây sà xuống dẫn đến tai nạn chết người, có dấu hiệu của tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính " theo Điều 129 Bộ Luật Hình sự.

Trong khi đó, nếu dây do cá nhân hoặc nhóm người tự ý kéo, lắp trái phép mà không tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, họ có thể bị xử lý về hành vi "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ Luật Hình sự hoặc tội danh tương ứng tùy theo tính chất mức độ hậu quả.

Trong trường hợp thi công sửa chữa hoặc mở rộng đường mà đơn vị thi công không rào chắn, không cảnh báo, để dây rơi xuống đường gây tai nạn chết người, cá nhân phụ trách và tổ chức thi công đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 360 Bộ Luật Hình sự.

Ngoài ra, khi xác định được chủ sở hữu hoặc chủ thể được giao quản lý nguồn nguy hiểm cao độ thì phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, kể cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng.

Tin liên quan

Tạo hành lang pháp lý để lập các cơ quan truyền thông chủ lực ở Hà Nội và TPHCM

Tạo hành lang pháp lý để lập các cơ quan truyền thông chủ lực ở Hà Nội và TPHCM

(NLĐO)- Theo đại biểu QH, cơ quan truyền thông chủ lực tại địa phương sẽ tăng cường năng lực thông tin chính thống, phản ứng nhanh trước thông tin sai lệch.

Thủ tục pháp lý "kìm chân" nhà đầu tư khu công nghiệp

(NLĐO)- Thủ tục pháp lý là những rào cản lớn trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

TPHCM: Tai nạn liên hoàn trên đường Huỳnh Tấn Phát, một phụ nữ tử vong

(NLĐO) - Tai nạn liên hoàn giữa ô tô 7 chỗ, xe máy và xe chở rác khiến một phụ nữ tử vong.

xử phạt hành chính chịu trách nhiệm hậu quả nghiêm trọng Bộ luật Hình sự trách nhiệm hình sự cán bộ công an dây cáp mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo