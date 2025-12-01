CLIP: Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Tối 1-12, Công an phường Phú Thuận, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, dòng phương tiện lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, hướng về cầu Phú Mỹ. Khi đến đoạn giao đường Nguyễn Thị Thập thì bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn giữa ô tô 7 chỗ, xe rác và một xe máy do một tài xế xe ôm công nghệ điều khiển.

Tai nạn khiến xe máy ngã xuống đường, người phụ nữ phía sau đi xe ôm công nghệ tử vong tại chỗ.

Công an phường Phú Thuận phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Trước đó, 10 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Nhựt L. (18 tuổi, ngụ TPHCM) chạy xe máy biển số TPHCM trên đường Võ Chí Công, hướng cầu Phú Hữu đi vòng xoay Liên Phường. Khi đến cầu kênh Một Tấn, phường Long Trường thì xảy ra va chạm với ô tô chạy cùng chiều khiến anh L. tử vong tại chỗ.