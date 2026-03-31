Pháp luật

Vướng dây điện bẫy chuột, người đàn ông đi bắt ếch tử vong

Như Quỳnh

(NLĐO)- Dương Văn Thinh bị điều tra về hành vi giết người vì kéo điện 220V giăng quanh ruộng để bẫy chuột khiến người đàn ông đi bắt ếch tử vong.

Ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Văn Thinh (SN 1972, trú phường Tiền Phong) để điều tra về hành vi giết người.

- Ảnh 1.

Dương Văn Thinh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tối 28-3, người dân phát hiện anh Đ.P.T. (SN 1995, quê Yên Bái, tạm trú phường Tiền Phong, Bắc Ninh) tử vong tại cánh đồng tổ dân phố Tiên Phong, nghi do điện giật.

Xác định vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ.

Kết quả ban đầu cho thấy, từ cuối năm 2025, Thinh dựng chòi tại cánh đồng xứ Đông Lý và do bị chuột phá hoại mùa màng nên đã kéo điện 220V giăng quanh ruộng để bẫy.

Tối 28-3, trong lúc đi bắt ếch, anh Đ.P.T. chạm phải hệ thống điện và tử vong. Ngày 29-3, cơ quan công an làm rõ vụ việc, vận động Dương Văn Thinh ra đầu thú và tạm giữ để xử lý theo quy định.

Hiên, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

Điện giật từ máy may khiến nam thanh niên ngưng tim

(NLĐO) - Đang làm việc với máy may, nam thanh niên bất ngờ quỵ xuống bàn, mất ý thức, nghi ngờ tai nạn điện giật.

Bé 3 tuổi chết tức tưởi vì bẫy chuột điện

(NLĐO) - Ghét lũ chuột phá hoại mùa màng, Dũng đã vô tình đem đến cái chết cho cháu vợ.

Cụ ông 76 tuổi giăng điện bẫy chuột gây chết người

(NLĐO)- Thấy chuột phá lúa, một cụ ông 76 tuổi ở Thanh Hóa đã giăng dây thép quanh ruộng rồi nối với nguồn điện của gia đình để bẫy chuột khiến 2 anh em giẫm phải bị điệt giật thương vong

cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân phòng cảnh sát hình sự hệ thống điện công an tỉnh hành vi giết người Cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh
