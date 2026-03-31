Vướng dây điện bẫy chuột, người đàn ông đi bắt ếch tử vong

Ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Văn Thinh (SN 1972, trú phường Tiền Phong) để điều tra về hành vi giết người.

Dương Văn Thinh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tối 28-3, người dân phát hiện anh Đ.P.T. (SN 1995, quê Yên Bái, tạm trú phường Tiền Phong, Bắc Ninh) tử vong tại cánh đồng tổ dân phố Tiên Phong, nghi do điện giật.

Xác định vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ.

Kết quả ban đầu cho thấy, từ cuối năm 2025, Thinh dựng chòi tại cánh đồng xứ Đông Lý và do bị chuột phá hoại mùa màng nên đã kéo điện 220V giăng quanh ruộng để bẫy.

Tối 28-3, trong lúc đi bắt ếch, anh Đ.P.T. chạm phải hệ thống điện và tử vong. Ngày 29-3, cơ quan công an làm rõ vụ việc, vận động Dương Văn Thinh ra đầu thú và tạm giữ để xử lý theo quy định.

Hiên, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.