Vượt qua giới hạn bản thân

Gen G gồm 3 bạn trẻ Hoàng Minh Quân, Lương Chí Thành, Nguyễn Trọng Bách đến từ Đại học RMIT Việt Nam. Họ là một trong 3 đội thi đạt điểm cao nhất tại vòng chung kết quốc gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp bền vững ASEAN - China - India Youth Leadership Summit 2025 (ACIYLS 2025).

Khát vọng kiến tạo đô thị xanh

Dự án của Gen G gây ấn tượng tại ACIYLS 2025 có tên Brickular - biến rác thải thành gạch không nung. Chủ đề cuộc thi năm nay là "Cultivating Climate-Positive Cities" - nuôi dưỡng đô thị tích cực với khí hậu, gắn với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Gen G đặt ra bài toán xây dựng bền vững gắn liền mô hình kinh tế tuần hoàn, thực hiện sản phẩm gạch thân thiện với môi trường, có tính năng làm mát công trình. Quan trọng hơn, khi công trình bị phá dỡ, gạch vẫn có thể tái chế, góp phần giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Theo Minh Quân (22 tuổi, quê TP HCM), nhóm chỉ mất 2 tháng để hình thành ý tưởng, miệt mài thử nghiệm và hoàn thiện công thức sản xuất gạch có tính ứng dụng cao. Nhựa, thủy tinh và vỏ sò được xay nhuyễn, trộn cùng chất kết dính đặc biệt (alkali activator) rồi đúc khuôn thành gạch. Thiết kế lắp ghép interlocking (các viên gạch lắp ghép khớp vào nhau, có lỗ không khí để tản nhiệt) giúp rút ngắn thời gian thi công.

Gen G có phần thể hiện xuất sắc ở vòng chung kết quốc gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp bền vững ASEAN - China - India Youth Leadership Summit 2025. Ảnh: QUỐC THẮNG

Phụ trách khâu làm sản phẩm mẫu và đánh giá khách hàng tiềm năng, Chí Thành (23 tuổi, quê Hải Phòng) cho biết nhóm đã khảo sát 36 nhà thầu và công ty xây dựng ở TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng. Theo đó, khoảng 83% đơn vị muốn dùng gạch xanh cho dự án ESG, 91% cho rằng mức giá hợp lý. Phản hồi tích cực từ giới chuyên môn chính là động lực để nhóm tin vào tính khả thi của dự án, mạnh dạn đưa Brickular bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Brickular cho Trọng Bách (21 tuổi, quê Nghệ An) cơ hội nghiên cứu thị trường, tìm hiểu đối tác và ký kết dự án. Bách học cách nghĩ như người làm kinh doanh, xác định nhu cầu thật của người dùng và vận hành mô hình. Gen G đặt mục tiêu thí điểm trong nước trên cơ sở thiết lập quan hệ hợp tác cùng các công ty xây dựng nhỏ. Song song đó, nhóm chuẩn bị hồ sơ xin cấp chứng chỉ quốc tế để đủ tiêu chuẩn mở rộng ra các dự án xanh quy mô lớn hơn.

Phụng sự cộng đồng

Điều thú vị là không ai trong nhóm có nền chuyên môn về kỹ thuật xây dựng: Chí Thành theo đuổi lĩnh vực kinh doanh quốc tế, chuyên ngành của Minh Quân là truyền thông kỹ thuật số và Trọng Bách học kỹ thuật phần mềm. Nhưng chính từ sự quan sát thấu đáo và tinh thần làm việc nghiêm túc, nhóm nhận ra hạn chế của các loại gạch truyền thống: tiêu tốn năng lượng, hấp thụ nhiệt vào ban ngày và tỏa ra vào ban đêm khiến không khí ngột ngạt. "Nhóm nhận ra vấn đề và cùng suy nghĩ tìm hướng đi: Làm sao để gạch không chỉ là những viên gạch thông thường mà còn biết thở, biết làm mát và bền vững" - Minh Quân nhấn mạnh. Còn với Trọng Bách, được thử sức ở chuyên ngành không được đào tạo cũng là cơ hội rèn luyện tư duy, nâng cao năng lực và nuôi dưỡng tinh thần phụng sự cộng đồng.

Từ trái qua: Nguyễn Trọng Bách - Hoàng Minh Quân - Lương Chí Thành đều có bản lĩnh, cá tính riêng song biết cách lắng nghe, phân chia công việc, tôn trọng vai trò của nhau Ảnh: QUỐC THẮNG

Nhóm có hàng loạt buổi thử nghiệm và phản biện. Với sự cố vấn từ các giảng viên của Đại học RMIT Việt Nam và Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM, nhóm liên tục điều chỉnh công thức, tìm tỉ lệ phối trộn hợp lý để đạt chuẩn kỹ thuật. Không chỉ chú trọng nguyên liệu mà còn tính toán hình khối sao cho viên gạch vừa chịu lực vừa cách nhiệt và chống thấm hiệu quả.

Trước Brickular, Gen G đã để lại dấu ấn với các giải thưởng ở các sân chơi học thuật, khởi nghiệp quốc tế và trong nước. Tháng 8 vừa qua, họ góp mặt ở vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp lớn nhất Đông Nam Á - Startup Wheel 2025 do InnoEx tổ chức tại Việt Nam với dự án "Nodi - Note đi cùng bạn" - ứng dụng học tập thông minh bằng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa năng suất cá nhân.

Minh Quân và Chí Thành còn cùng nhau giành 4 giải thưởng lớn: Đề án xuất sắc, Đề án triển vọng, Poster xuất sắc và Nhóm nghiên cứu xuất sắc tại cuộc thi sáng tạo Chính sách công Global Development Public Policy Youth Innovation Contest 2025 ở Trung Quốc. Bộ đôi này tiếp tục đoạt giải nhất cuộc thi Southeast Asia Division of China International College Students' Innovation Competition 2025 ở Malaysia; giải nhất và giải TVC ấn tượng tại Green Marketing Challenge 2025; cùng giải Innovative Prize ở Univ.Star 2025. Trong khi đó, Trọng Bách là một trong 10 sinh viên đại diện Đại học RMIT Việt Nam gặp gỡ lãnh đạo của hệ thống RMIT toàn cầu, đồng thời tham gia nhiều câu lạc bộ học thuật, khởi nghiệp, thể thao.

Không chỉ say mê học tập và "chinh chiến" nhiều đấu trường, hành trang tuổi trẻ của Gen G còn đầy ắp các hoạt động phi lợi nhuận, công tác thiện nguyện. Họ tích cực đóng góp cho dự án thanh niên phòng chống buôn bán người và di cư an toàn do IOM Việt Nam tổ chức, với các buổi workshop, tranh biện và trang bị kiến thức, kỹ năng mềm cho hàng trăm bạn trẻ. Qua đó, lan tỏa nhận thức về di cư an toàn. Ngoài ra, họ nhiều lần gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo.

Bà Từ Mỹ Khánh - CEO Công ty M Holdings Communication, Trưởng Ban Tổ chức ACIYLS 2025 tại Việt Nam - nhận định: "Kỹ năng mềm, sự sáng tạo, khát vọng lớn mạnh, trách nhiệm xã hội... là hành trang đáng quý để Gen G ngày càng vươn xa". Gen G là 1 trong 3 đội sẽ đại diện Việt Nam tranh tài ở vòng khu vực của ACIYLS 2025 - tổ chức tại Singapore từ ngày 26 đến 31-10, quy tụ 12 nước tham gia.



