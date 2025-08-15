HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vượt qua thảm họa sóng thần, bão… khẳng định cam kết về "Một ASEAN, Một Ứng phó"

Thùy Linh

(NLĐO) - ASEAN là một trong những khu vực chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai nhất trên thế giới.

Ngày 15-8, tại Hà Nội, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai (Trung tâm AHA), với sự tài trợ bởi Dự án EU-SAHA - Liên minh Châu Âu tổ chức Chương trình "One ASEAN One Response Roadshow" (Một ASEAN, Một Ứng phó).

Vượt qua thảm họa sóng thần, bão… khẳng định cam kết về "Một ASEAN, Một Ứng phó"- Ảnh 1.

Chương trình "One ASEAN One Response Roadshow" (Một ASEAN, Một Ứng phó)

Theo Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai, với tần suất và mức độ thiệt hại ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu.

Hằng năm, những đợt thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất, xâm nhập mặn… đã gây tổn thất lớn về người, tài sản, làm gián đoạn hoạt động kinh tế - xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu người dân.

Trong những năm qua, công tác phòng, chống thiên tai của Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, từ việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực dự báo - cảnh báo sớm, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đến đẩy mạnh hợp tác quốc tế và huy động sự tham gia của cộng đồng, góp phần giảm thiểu thiệt hại và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, với vai trò là đầu mối tham gia các cơ chế hợp tác khu vực về quản lý rủi ro thiên tai, ủng hộ mạnh mẽ những sáng kiến của ASEAN và Trung tâm AHA, trong đó có tầm nhìn "Một ASEAN, Một Ứng phó".

Phát biểu hưởng ứng sự kiện, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định sự ủng hộ đối với các cơ chế hợp tác khu vực ASEAN về quản lý thiên tai mà Việt Nam tham gia; đồng thời nhấn mạnh Liên minh Châu Âu từ năm 2020 đến nay luôn sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến khu vực về quản lý thiên tai.

ASEAN cùng nhau ứng phó thiên tai

Ông Sithu Pe Thein, Giám đốc vận hành Trung tâm AHA, cho biết: ASEAN là một trong những khu vực chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai nhất trên thế giới, với những thách thức đối với năng lực ứng phó của các quốc gia thành viên, cũng như đối với tinh thần phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau.

Thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004 là dấu mốc quan trọng, thúc đẩy việc hình thành cơ chế quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp mang tính khu vực.

Các sự kiện như bão Nargis năm 2008 và bão Haiyan năm 2013 tiếp tục thử thách các cơ chế này, đồng thời khẳng định cam kết của Lãnh đạo ASEAN qua Tuyên bố "Một ASEAN, Một Ứng phó" vào năm 2016, nhấn mạnh ASEAN ứng phó với thiên tai như một khối thống nhất, cả trong và ngoài khu vực.

"Việc các bên liên quan tại mỗi quốc gia thành viên ASEAN hiểu rõ cơ chế khu vực và vai trò của mình là hết sức cần thiết; đồng thời, cần làm rõ cách thức các chủ thể trong nước tham gia và hỗ trợ ứng phó khu vực. Đây chính là mục tiêu của Roadshow "Một ASEAN – Một Ứng phó" hôm nay tại Việt Nam" - ông Sithu Pe Thein nhấn mạnh.

ASEAN Việt Nam ứng phó thiên tai bão sóng thần Một ASEAN, Một Ứng phó
