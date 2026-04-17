Thể thao

Watkins lập cột mốc 100 bàn, Aston Villa giành vé bán kết Europa League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Đè bẹp Bologna 4 bàn không gỡ, Aston Villa thể hiện sức mạnh vượt trội và ghi tên vào bán kết Europa League với chiến thắng chung cuộc 7-1 ở tứ kết.

Chiến thắng 3-1 trận lượt đi trên đất Ý cách đây một tuần mang đến sự tự tin cho Aston Villa, giúp đội bóng Anh chơi thăng hoa ở cuộc tái đấu trên sân nhà rạng sáng 17-4. Không điều gì có thể ngăn cản thầy trò HLV Unai Emery lập kỳ tích, thậm chí còn mơ xa đến tận trận chung kết và ngày cầm trên tay chiếc cúp vô địch.

Watkins lập cột mốc 100 bàn, Aston Villa giành vé bán kết Europa League - Ảnh 1.

Jonathan Rowe (11) nỗ lực trong pha bóng tấn công của Bologna

Bologna thật sự không hề buông xuôi trong chuyến làm khách đến sân Villa Park. Federico Bernardeschi sớm thử tài thủ thành Emiliano Martínez, trong khi Jonathan Rowe tạo ra không ít khó khăn bên hàng lang cánh trái. Tuy nhiên, sự sắc sảo trong lối chơi và hiệu quả mới là điều tạo nên sự khác biệt.

Watkins lập cột mốc 100 bàn, Aston Villa giành vé bán kết Europa League - Ảnh 2.

Ollie Watkins mở tỉ số cho Aston Villa

Bàn mở tỉ số phút 16 của chủ nhà Aston Villa đến từ một pha phối hợp trung lộ mẫu mực: Emiliano Buendía chọc khe tinh tế để Morgan Rogers thoát xuống trước khi cầu thủ này tung đường chuyền dọn cỗ để Ollie Watkins đệm bóng cận thành ghi bàn. 

\Đây là bàn thắng thứ 100 của Watkins cho Aston Villa, đồng thời giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử CLB cán mốc 10 bàn ở các cúp châu Âu.

Watkins lập cột mốc 100 bàn, Aston Villa giành vé bán kết Europa League - Ảnh 3.

Emi Buendia (10) nhân đôi cách biệt

Villa tiếp tục ép sân sau đó. Dù thủ môn Federico Ravaglia xuất sắc cản phá quả phạt đền của Watkins ở phút 25 sau tình huống Martin Vitík để bóng chạm tay, đội chủ nhà vẫn không hề giảm nhịp. Đúng 1 phút sau, từ tình huống ném biên, Lucas Digne treo bóng để Buendía xử lý khéo léo trước khi dứt điểm ở góc gần, nâng tỉ số lên 2-0.

Watkins lập cột mốc 100 bàn, Aston Villa giành vé bán kết Europa League - Ảnh 4.

Morgam Rogers giải cơn khô hạn bàn thắng

Trước khi hiệp một khép lại, Morgan Rogers cũng kịp ghi dấu ấn với cú sút quyết đoán, chấm dứt chuỗi 12 trận tịt ngòi. Bàn thắng này gần như đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Bologna.

Watkins lập cột mốc 100 bàn, Aston Villa giành vé bán kết Europa League - Ảnh 5.

Ezri Konsa ghi bàn thứ tư vào lưới Bologna

Sang hiệp hai, thế trận diễn ra khá nhẹ nhàng với đội bóng của HLV Unai Emery. Dù không cần dâng cao liên tục, Villa vẫn có thêm bàn thắng thứ tư ở phút 89 nhờ cú vô-lê đẳng cấp của trung vệ Ezri Konsa.

Watkins lập cột mốc 100 bàn, Aston Villa giành vé bán kết Europa League - Ảnh 6.

Aston Villa tặng áo 100 cho Ollie Watkins

Nghiền nát Bologna 4-0 (tổng tỉ số 7-1), Aston Villa chính thức giành vé vào bán kết đồng thời nối dài chuỗi 6 trận giữ sạch lưới trên sân nhà trước các đại diện Ý tại cúp châu Âu.

Watkins lập cột mốc 100 bàn, Aston Villa giành vé bán kết Europa League - Ảnh 7.

Aston Villa chờ đối đầu đồng hương Nottingham Forest ở bán kết

Chuỗi 9 trận thắng liên tiếp của Villa tại đấu trường châu Âu hoàn toàn trái ngược với phong độ đáng quên của Bologna. Đội bóng Ý khép lại hành trình cúp châu Âu với thất bại thứ sáu liên tiếp trên sân khách trước các đội bóng Anh—trong đó có tới ba lần trước chính Aston Villa.

Aston Villa đại phá Bologna, áp sát bán kết Europa League

Aston Villa đại phá Bologna, áp sát bán kết Europa League

(NLĐO) - Đánh bại Bologna 3-1 ngay tại sân Dall'Ara, Aston Villa chấm dứt chuỗi 20 trận bất bại sân nhà của đại diện Ý, tạo lợi thế lớn ở tứ kết Europa League.

