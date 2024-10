WHO kém lạc quan về mục tiêu giảm tử vong sớm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 17-10 cảnh báo khu vực Tây Thái Bình Dương khó có thể đạt được mục tiêu của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về việc giảm số ca tử vong sớm do các bệnh liên quan lối sống như ung thư, tiểu đường, đau tim, đột quỵ, hen suyễn, bệnh phổi… Đây là các căn bệnh được xem là nguyên nhân gây ra hơn 80% số ca tử vong sớm ở khu vực 1,9 tỉ dân này.



LHQ đã đặt mục tiêu đến năm 2030, Tây Thái Bình Dương phải giảm được 1/3 số ca tử vong sớm do nhóm bệnh liên quan lối sống. Cho đến giờ, mức giảm được ghi nhận là hơn 25%. Một số quốc gia như Micronesia, Papua New Guinea, Philippines và quần đảo Solomon thậm chí còn chứng kiến sự gia tăng số ca tử vong sớm do các bệnh liên quan lối sống trong giai đoạn 2000-2019, trái ngược với xu hướng giảm chung trên toàn khu vực.

Trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại TP Geneva - Thụy Sĩ Ảnh: EPA

Reuters dẫn lời ông Kidong Park, một quan chức WHO, dự đoán khu vực này có thể không đạt được mục tiêu nói trên. Theo ông Park, sự sụt giảm chậm chạp trong tiêu thụ rượu và thuốc lá đang khiến việc kiểm soát các bệnh liên quan lối sống trở nên khó khăn. Khu vực này vẫn không đạt được mục tiêu giảm 40% lượng tiêu thụ rượu bình quân đầu người trong một năm, cũng như giảm 40% lượng thuốc lá tiêu thụ. Ngoài ra, ông Hiromasa Okayasu, một quan chức cấp cao của WHO, cũng kêu gọi các nước thắt chặt hơn nữa quy định về thuốc lá điện tử.

Giảm tỉ lệ tử vong sớm do các bệnh liên quan lối sống là nội dung của 1 trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững của LHQ vào năm 2030.