Chờ cái kết viên mãn

Những con số ủng hộ Pháp

- Pháp chỉ bị dẫn trước 9 phút kể từ đầu giải và thủ môn Lloris cản thành công tất cả 7 pha dứt điểm trúng đích của đối phương. Chơi trước mặt hàng thủ, tiền vệ Kante có số lần giành lại bóng lên đến 48 – cao nhất tại giải.

- Với 8 chiến thắng trong 11 trận gần nhất (73%), HLV Deschamps trở thành nhà cầm quân có tỉ lệ thắng cao nhất – tính những HLV nắm đội ít nhất 10 trận tại World Cup.

- Các thông số trước trận cho thấy rõ xu hướng chơi thực dụng của HLV Deschamps ở giải năm nay: Giữ bóng 49% so với 54% của Croatia, chuyền 2.331 lần so với 2.757 của Croatia, hưởng 19 lần phạt góc so với 34 của đội bóng Đông Âu. Họ chỉ để lọt lưới 4 lần so với 5 lần của Croatia. Tuy nhiên, hiệu quả ghi bàn của Pháp khá cao: Sút 75 lần, trúng đích 24 và ghi 10 bàn; tỉ lệ tương ứng của Croatia là 100, 26 và 12 bàn.

T.Đ