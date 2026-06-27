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World Cup 2026: Cape Verde làm nên lịch sử, Ả Rập Saudi về nước sớm

Đào Tùng (theo FIFA)

(NLĐO) - Lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết World Cup, Cape Verde đã viết nên cột mốc lịch sử khi giành quyền vào vòng 32 đội với thành tích nhì bảng H

Ả Rập Saudi buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, nhưng đội bóng Tây Á gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của đối thủ. Cả hai đội đều ưu tiên phòng ngự với đội hình lùi sâu, giống như hai lượt trận trước, khiến thế trận diễn ra khá giằng co và không có nổi một pha dứt điểm trong 15 phút đầu.

Cape Verde làm nên lịch sử, Ả Rập Saudi về nước sớm - Ảnh 1.

Willy Semedo (17) suýt có cơ hội mở điểm cho Cape Verde

Phải đến giữa hiệp một, cơ hội đáng chú ý đầu tiên mới xuất hiện. Willy Semedo xử lý khéo léo trước vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc, buộc thủ thành Mohammed Al Owais phải đổ người cản phá chịu phạt góc. Chính Semedo sau đó tiếp tục uy hiếp khung thành Ả Rập Saudi bằng cú vôlê thuận lợi, chỉ tiếc bóng lại đi chệch cột dọc. 45 phút đầu tiên tạm khép lại mà không có bàn thắng nào cho cả hai đội.

Cape Verde vây hãm khung thành Ả Rập Saudi

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Tây Ban Nha dẫn Uruguay sau hiệp một, giúp Cape Verde tạm thời nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đại diện châu Phi suýt củng cố vị trí của mình ngay đầu hiệp hai với một pha phối hợp đẹp mắt, nhưng Jamiro Monteiro lại dứt điểm quá hiền, không thể đánh bại thủ môn Al Owais của Ả Rập Saudi.

Cape Verde làm nên lịch sử, Ả Rập Saudi về nước sớm - Ảnh 2.

Thủ môn Al Owais của Ả Rập Saudi may mắn không phải vào lưới nhặt bóng

Ả Rập Saudi gần như không tạo được sức ép đáng kể trong phần còn lại của trận đấu và đành chấp nhận bị loại sớm. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp, đội bóng này không thể vượt qua vòng bảng World Cup.

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Về phía Cape Verde, dù Nuno da Costa bỏ lỡ cơ hội vàng để ghi bàn ở những giây cuối khi đánh đầu chệch cột dọc, trận hòa vẫn đủ để họ làm nên lịch sử. 

"Cá mập xanh" giữ sạch lưới trận thứ hai tại giải và trở thành đội tuyển châu Phi thứ ba vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu dự World Cup với thành tích bất bại.

Cape Verde làm nên lịch sử, Ả Rập Saudi về nước sớm - Ảnh 3.

Cape Verde viết trang sử mới cho bóng đá đảo quốc Tây Phi

Ở vòng 32 đội, Cape Verde sẽ đối đầu Argentina trong trận đấu diễn ra tại Miami ngày 4-7. Hết phải đối đầu cùng nhà vô địch Euro Tây Ban Nha đến chạm trán nhà đương kim vô địch thế giới, thử thách liên tiếp đến với đội bóng "tí hon" Cape Verde. Vô vàn thách thức nhưng cũng chính là những cơ hội không dễ có để đội bóng lần đầu dự World Cup được cọ xát, học hỏi trên hành trình cổ tích của chính mình.

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