Thể thao

Cape Verde viết nên trang sử mới tại World Cup 2026

Đông Linh (theo FIFA)

(NLĐO) – Thắng Eswatini 3-0 trên sân nhà trong khi Cameroon bị Angola cầm chân với tỉ số 0-0, đội bóng tí hon Cape Verde đã đi vào lịch sử bóng đá châu Phi.

Trên sân vận động quốc gia ở Praia rạng sáng 14-10, đội chủ nhà Cape Verde tiếp đón đối thủ kém mình 90 bậc trên bảng xếp hạng FIFA Eswatini với rất nhiều hy vọng. Chỉ cần thắng với bất kỳ tỉ số nào, Cape Verde sẽ đoạt luôn ngôi đầu bảng D, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. 

Tấm vé chính thức duy nhất của bảng đấu này đến World Cup cũng sẽ thuộc về đội bóng của quốc gia nhỏ nhất châu Phi với vỏn vẹn hơn 500.000 dân

Cape Verde viết nên trang sử mới tại World Cup 2026 - Ảnh 1.

Các cầu thủ Cape Verde sau chiến thắng lịch sử

Với tất cả lợi thế trên sân nhà, "Blue Sharks" dù vậy cũng phải đợi đến phút 48 mới có được bàn mở tỉ số. Yannick Semedo tạt bóng chính xác theo hướng di chuyển của Dailon Livramento và cầu thủ này không bỏ qua cơ hội mở điểm cho Cape Verde.

Phút 54, sau khi Jamiro Monteiro tung cú sút xa dội xà, Willy Semedo ghi bàn bằng cú sút cận thành từ đường chuyền của Ryan Mendes. Đám đông 15.000 khán giả ngồi chật cứng sân bắt đầu ăn mừng cho đến tận phút 90+1 khi cầu thủ dự bị 37 tuổi Stopira ghi bàn để ấn định chiến thắng 3-0 cho Cape Verde.

Cape Verde viết nên trang sử mới tại World Cup 2026 - Ảnh 2.

Cape Verde -quốc gia nhỏ nhất giành quyền tham dự World Cup

Cape Verde – quốc gia chỉ hơn 500.000 dân – chính thức giành quyền tham dự World Cup 2026. Chiến thắng 3-0 trước Eswatini ở lượt trận cuối đã giúp họ đứng đầu bảng D, vượt qua cả "ông lớn" Cameroon để giành tấm vé lịch sử.

Đây là lần đầu tiên Cape Verde góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với dân số khiêm tốn và diện tích chỉ hơn 4.000 km², họ trở thành quốc gia nhỏ nhất từng dự World Cup, phá kỷ lục mà Trinidad & Tobago nắm giữ từ năm 2006. Về dân số, Cape Verde cũng là nước ít dân thứ hai từng dự giải, chỉ sau Iceland ở World Cup 2018.

Kỳ tích ấy không đến từ may mắn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Bubista, một cựu tuyển thủ quốc gia, Cape Verde đã thể hiện tinh thần chiến đấu và kỷ luật đáng kinh ngạc. Họ sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn, giữ sạch lưới 7 trong 10 trận vòng loại, và chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp – trong đó có trận hạ Cameroon 1-0 đầy ấn tượng. Dẫu bị Libya cầm hòa ở lượt áp chót, đội bóng đảo quốc vẫn tự định đoạt số phận bằng chiến thắng rực rỡ trước Eswatini.

Niềm vui của người dân bùng nổ tại Estadio Nacional. Trên mạng xã hội, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Cape Verde, gọi đây là "một minh chứng cho sức mạnh, niềm tin và tinh thần của bóng đá châu Phi".

Cape Verde viết nên trang sử mới tại World Cup 2026 - Ảnh 3.

FIFA chúc mừng Cape Verde hoàn thành thắng lợi chiến dịch vòng loại World Cup

Từ một quần đảo nhỏ trên Đại Tây Dương, Cape Verde đã viết nên chương mới cho lịch sử bóng đá lục địa đen. Kỳ tích ấy không chỉ mang niềm tự hào cho đất nước 500.000 dân, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của châu Phi trên sân khấu lớn nhất thế giới.

Mới chỉ giành được độc lập vào năm 1975 từ tay Bồ Đào Nha, Cape Verde không phải quốc gia giàu có nên bóng đá cũng không quá phát triển. Tháng 4 năm 2000, họ vẫn còn đang đứng thứ 182 trên bảng xếp hạng FIFA và chưa từng lọt vào vòng chung kết giải vô địch châu Phi (CAN) chứ đừng nói tới câu chuyện World Cup. 

Thế nhưng, tất cả đã thay đổi sau 25 năm. Họ đã có 4 lần tham dự CAN và viết lại lịch sử khi lần đầu giành quyền tham dự World Cup.

22 đội tuyển quốc gia đã giành quyền tham dự World Cup 2026:

Đồng chủ nhà: Mỹ, Mexico, Canada

Nam Mỹ: Argentina, Brazil, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Colombia

Châu Phi: Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria, Ghana, Cape Verde

Châu Á: Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc

Châu Đại dương: New Zealand

