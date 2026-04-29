World Cup 2026: FIFA chọn giữ ngôi sao và chấp nhận tranh luận

Quyết định này nhiều khả năng sẽ được thông qua, dù vẫn còn không ít tranh luận.

Không vắng mặt các ngôi sao

Đó là điểm nhấn trong định hướng tổng thể: làm trận đấu nhanh hơn, rõ ràng hơn, hấp dẫn hơn, đồng thời đảm bảo những trận đỉnh cao không vắng mặt các ngôi sao hàng đầu.

FIFA dự kiến xóa thẻ vàng tích lũy tại World Cup 2026

World Cup 2026 sẽ mở ra một kỷ nguyên mới với vòng chung kết gồm 48 đội thay vì 32 đội (từ World Cup 1998 đến World Cup 2022). Theo đó, số trận tăng vọt từ 64 lên 104, và hành trình của các đội bóng cũng dài hơn đáng kể.

Nếu như đội vô địch trước đây thi đấu 7 trận (3 vòng bảng, 4 trận loại trực tiếp) thì nay sẽ là 8 trận (3 vòng bảng và 5 trận loại trực tiếp). Việc tăng thêm một trận nhưng lại nằm ở giai đoạn loại trực tiếp khiến áp lực và cường độ thi đấu cao hơn hẳn, kéo theo nguy cơ phạm lỗi và nhận thẻ cũng lớn hơn.

Trong bối cảnh đó, quy định "làm sạch thẻ vàng" như trước đây không còn phù hợp. Giải pháp được đưa ra là xóa thẻ vàng tích lũy theo từng giai đoạn, cụ thể sau vòng bảng và tứ kết, thay vì chỉ một lần sau tứ kết như trước. Theo lý giải từ FIFA, cách làm này giúp giảm thiểu rủi ro treo giò mang tính tích lũy, đồng thời đảm bảo các cầu thủ tốt nhất có thể góp mặt ở những trận đấu quyết định như bán kết và chung kết.

World Cup, xét cho cùng, cần những trận cầu đỉnh cao với lực lượng mạnh nhất, chất lượng không bị giảm sút bởi những án treo giò vì hai thẻ vàng.

Quy định "làm sạch thẻ vàng" như trước đây không còn phù hợp

Nhưng điều đáng chú ý là: thay đổi về thẻ vàng không đứng một mình. Nó nằm trong một gói cải tổ rộng hơn mà FIFA đang theo đuổi.

Tốc độ hơn, ít câu giờ hơn

Đó là khẩu hiệu của FIFA tại World Cup 2026, và để biến điều đó thành thực tế, hàng loạt quy định mới đã được công bố: Thay người bị siết thời gian: cầu thủ rời sân trong 10 giây. Ném biên tối đa 5 giây. Cầu thủ được chăm sóc y tế phải rời sân và chờ trước khi trở lại. VAR được mở rộng quyền can thiệp, bao gồm cả thẻ vàng thứ hai và các tình huống phạt góc sai. Chỉ đội trưởng được phép trao đổi với trọng tài

Những điều chỉnh này cho thấy một định hướng rõ ràng: tăng tốc trận đấu, giảm tranh cãi và kiểm soát hành vi tốt hơn.

Trong hệ thống đó, việc tăng từ một lên hai lần xóa thẻ vàng tích lũy không phải là sự nới lỏng, mà là một sự cân bằng. Khi hành vi trong trận đấu được siết chặt, FIFA có thể linh hoạt hơn ở cấp độ toàn giải.

Giữ ngôi sao hay giữ luật

Nói cách khác, đây là một quyết định có mục tiêu rõ ràng: World Cup cần những trận cầu đỉnh cao với đầy đủ những ngôi sao lớn nhất.

Đề xuất xóa thẻ vàng tích lũy nhiều khả năng sẽ được thông qua

Lập luận này không phải không có cơ sở. Trong một giải đấu kéo dài 7-8 trận, việc một cầu thủ bị treo giò chỉ vì hai tình huống phạm lỗi không nghiêm trọng có thể làm thay đổi cục diện. Những án phạt như vậy mang nhiều yếu tố rủi ro hơn là phản ánh hành vi tiêu cực.

Ở góc độ đó, việc xóa thẻ vàng tích lũy theo từng giai đoạn giúp đưa World Cup trở về đúng bản chất cạnh tranh: đội mạnh nhất thắng với lực lượng mạnh nhất.

Nhưng cũng chính ở đây, tranh luận bắt đầu xuất hiện. Khi FIFA nhấn mạnh yếu tố công bằng và sức hút, họ cũng thừa nhận một thực tế luật chơi đang được điều chỉnh để đảm bảo các ngôi sao xuất hiện ở bán kết, chung kết không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà còn gắn với giá trị thương mại và sức hấp dẫn toàn cầu.

Điều này đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: liệu thẻ vàng còn giữ được vai trò răn đe như trước? Khi cầu thủ biết rằng các án tích lũy có thể được xóa sớm, ngưỡng chấp nhận rủi ro trong các pha phạm lỗi chiến thuật (cố tình nhận thẻ vàng) sẽ thay đổi, đặc biệt ở giai đoạn đầu giải. Đây cũng là lý do VAR ngày càng được trao thêm quyền can thiệp, kể cả trong các tình huống liên quan đến thẻ.

Nhìn tổng thể, đề xuất xóa thẻ vàng tích lũy nhiều khả năng sẽ được thông qua không chỉ vì tính hợp lý khi World Cup mở rộng lên 48 đội, mà còn vì nó phù hợp với cách FIFA đang định hình giải đấu: nhanh hơn, hấp dẫn hơn và ít bị chi phối bởi rủi ro tích lũy.

World Cup 2026: FIFA chọn giữ ngôi sao và chấp nhận tranh luận

Tranh luận có thể còn tiếp diễn. Nhưng lựa chọn của FIFA đã khá rõ: chấp nhận điều chỉnh luật chơi để đảm bảo những trận đấu lớn nhất vẫn là nơi hội tụ của những cầu thủ xuất sắc nhất.

FIFA chốt luật World Cup 2026 khi nào? Cơ quan quyết định: FIFA Council Thời điểm: Dự kiến trước ngày 30-5-2026 (hạn chót đăng ký danh sách) Nội dung: Xem xét đề xuất xóa thẻ vàng tích lũy sau vòng bảng và tứ kết Ghi chú: Đây là đề xuất có khả năng cao được thông qua, nhưng chưa phải quyết định cuối cùng của FIFA.



