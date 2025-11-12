World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo

Hoàng Hiệp - Ảnh: Bola

(NLĐO) - Siêu sao Cristiano Ronaldo đã chính thức xác nhận World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ.

Chân sút tài hoa người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã công bố quyết định của mình tại Hội nghị thượng đỉnh Tourise ở Riyadh. 

Khi được hỏi liệu World Cup 2026 có phải là lần cuối cùng mà anh tham dự hay không, Ronaldo trả lời: "Tôi sẽ còn chơi thêm một hoặc hai năm nữa, nhưng World Cup 2026 sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng của tôi".

World Cup cuối cùng của Ronaldo - Ảnh 1.

Ronaldo mơ chạm mốc 1.000 bàn thắng và vô địch World Cup

Tiền đạo của Al-Nassr cho rằng việc khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 41 là "thời điểm thích hợp" sau khi đã cống hiến trọn vẹn cho bóng đá Bồ Đào Nha. 

Nhiều nguồn tin cũng tiết lộ rằng Ronaldo có thể sẽ giải nghệ ở cấp câu lạc bộ trong vòng một đến hai năm tới.

Thông tin này được CR7 tiết lộ sau khi anh đã giúp Bồ Đào Nha giành chức vô địch Nations League lần thứ nhì hồi tháng 6-2025 vừa qua với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự một trận chung kết quốc tế. 

Trong màu áo "Selecao châu Âu", CR7 đã ghi được 143 bàn thắng sau 225 lần ra sân. Cộng thêm 810 pha lập công ở cấp độ câu lạc bộ, Ronaldo đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại, vượt xa "đại kình địch" Lionel Messi với 894 bàn thắng trên mọi đấu trường.

World Cup cuối cùng của Ronaldo - Ảnh 2.

Ronaldo ba lần lên đỉnh châu Âu tại Euro và Nations League

Ronaldo rời sân chơi quốc tế sau hơn 20 năm thi đấu với bảng thành tích hiếm có: 5 danh hiệu Quả bóng vàng, 5 chức vô địch Champions League, 1 chức vô địch Euro, 2 danh hiệu vô địch Nations League cùng dấu ấn sâu đậm trong lịch sử bóng đá thế giới. 

Tuy nhiên, World Cup là một trong số ít danh hiệu lớn còn thiếu trong bộ sưu tập của cầu thủ sinh năm 1985.

TIN LIÊN QUAN

Giải đấu lớn nhất hành tinh vào năm sau được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada sẽ là màn trình diễn cuối cùng của huyền thoại người Bồ Đào Nha cho mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp thi đấu huy hoàng của anh.

World Cup cuối cùng của Ronaldo - Ảnh 3.

Ronaldo quyết tâm đưa Bồ Đào Nha vượt qua vòng loại và vô địch World Cup

Mặt khác, quyết định giải nghệ sau năm 2026 của Ronaldo cũng báo hiệu một giai đoạn chuyển giao thế hệ của bóng đá Bồ Đào Nha và cả bóng đá thế giới. Sau hơn hai thập kỷ, vai trò thủ lĩnh, nguồn cảm hứng và tay săn bàn kỳ cựu từng gắn liền với tên tuổi CR7 sẽ dần được trao lại cho những ngôi sao trẻ.

Hiện tại, Bồ Đào Nha chỉ còn cách tấm vé tham dự World Cup 2026 một chiến thắng và họ được kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu này khi đến làm khách trên sân của Cộng hòa Ireland ở lượt trận thứ 5 bảng F vào rạng sáng 14-11 tới.

Tin liên quan

Ronaldo sút hỏng phạt đền, Ruben Neves "giải cứu" Bồ Đào Nha

Ronaldo sút hỏng phạt đền, Ruben Neves "giải cứu" Bồ Đào Nha

(NLĐO) - Bỏ lỡ vô số cơ hội và sút hỏng phạt đền, Ronaldo có một đêm ác mộng dù Bồ Đào Nha vẫn giành điểm trước CH Ireland để nối dài mạch thắng lên con số 6.

Ronaldo 40 tuổi "gánh hàng công", Bồ Đào Nha thắng Armenia 5-0

(NLĐO) – Hai chân sút thi đấu ở Ả Rập Saudi là Ronaldo và Joao Felix góp công quan trọng trong chiến thắng tưng bừng 5-0 của Bồ Đào Nha trên sân của Armenia.

Cristiano Ronaldo giàu nhất giới thể thao năm 2024

(NLĐO) – Khoản thu nhập "khủng" 208 triệu bảng giúp Cristiano Ronaldo năm thứ 2 liên tiếp đứng đầu danh sách 100 vận động viên được trả lương cao nhất thế giới.

tuyển Bồ Đào Nha Ronaldo World Cup 2026 Nations League Euro Champions League
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo