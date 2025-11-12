World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo

Chân sút tài hoa người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã công bố quyết định của mình tại Hội nghị thượng đỉnh Tourise ở Riyadh.

Khi được hỏi liệu World Cup 2026 có phải là lần cuối cùng mà anh tham dự hay không, Ronaldo trả lời: "Tôi sẽ còn chơi thêm một hoặc hai năm nữa, nhưng World Cup 2026 sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng của tôi".

Ronaldo mơ chạm mốc 1.000 bàn thắng và vô địch World Cup

Tiền đạo của Al-Nassr cho rằng việc khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 41 là "thời điểm thích hợp" sau khi đã cống hiến trọn vẹn cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Nhiều nguồn tin cũng tiết lộ rằng Ronaldo có thể sẽ giải nghệ ở cấp câu lạc bộ trong vòng một đến hai năm tới.

Thông tin này được CR7 tiết lộ sau khi anh đã giúp Bồ Đào Nha giành chức vô địch Nations League lần thứ nhì hồi tháng 6-2025 vừa qua với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự một trận chung kết quốc tế.

Trong màu áo "Selecao châu Âu", CR7 đã ghi được 143 bàn thắng sau 225 lần ra sân. Cộng thêm 810 pha lập công ở cấp độ câu lạc bộ, Ronaldo đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại, vượt xa "đại kình địch" Lionel Messi với 894 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Ronaldo ba lần lên đỉnh châu Âu tại Euro và Nations League

Ronaldo rời sân chơi quốc tế sau hơn 20 năm thi đấu với bảng thành tích hiếm có: 5 danh hiệu Quả bóng vàng, 5 chức vô địch Champions League, 1 chức vô địch Euro, 2 danh hiệu vô địch Nations League cùng dấu ấn sâu đậm trong lịch sử bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, World Cup là một trong số ít danh hiệu lớn còn thiếu trong bộ sưu tập của cầu thủ sinh năm 1985.

Giải đấu lớn nhất hành tinh vào năm sau được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada sẽ là màn trình diễn cuối cùng của huyền thoại người Bồ Đào Nha cho mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp thi đấu huy hoàng của anh.

Ronaldo quyết tâm đưa Bồ Đào Nha vượt qua vòng loại và vô địch World Cup

Mặt khác, quyết định giải nghệ sau năm 2026 của Ronaldo cũng báo hiệu một giai đoạn chuyển giao thế hệ của bóng đá Bồ Đào Nha và cả bóng đá thế giới. Sau hơn hai thập kỷ, vai trò thủ lĩnh, nguồn cảm hứng và tay săn bàn kỳ cựu từng gắn liền với tên tuổi CR7 sẽ dần được trao lại cho những ngôi sao trẻ.

Hiện tại, Bồ Đào Nha chỉ còn cách tấm vé tham dự World Cup 2026 một chiến thắng và họ được kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu này khi đến làm khách trên sân của Cộng hòa Ireland ở lượt trận thứ 5 bảng F vào rạng sáng 14-11 tới.