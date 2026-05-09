Xả 6.000 tấn chất thải ra môi trường, 3 người của công ty chăn nuôi heo bị khởi tố

Ngày 9-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa (xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa).

3 người của công ty chăn nuôi heo đã bị khởi tố do xả 6.000 tấn chất thải ra môi trường

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Khởi Lôi (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc thiết bị môi trường; Lê Văn Quốc, công nhân bộ phận xử lý nước thải, Công ty NewHope về tội danh trên; khởi tố bị can Hà Thị Thục Huyền, Quản lý bộ phận xử lý nước thải khu D và khu H.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường xảy ra tại trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa (đóng tại thôn Tượng Liên 1 và thôn Tượng Sơn 3, xã Thạch Quảng).

Đây là một trong những trang trại chăn nuôi heo có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích khoảng 109 ha, riêng khu vực chăn nuôi rộng hơn 20 ha.

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra thực tế tại trang trại, phát hiện tại khu vực phía Tây Bắc trạm xử lý nước thải khu D có đường dẫn nước thải, phân lợn chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra khu vực bãi đất rộng hàng ngàn m2. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, tổng khối lượng chất thải tại khu vực này lên tới gần 6.000 tấn.

Các đối tượng đã lợi dụng khu vực đồi, ao trũng nằm xa khu dân cư phía sau hệ thống xử lý nước thải để tập kết, xả thải trái quy định.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Khởi Lôi, giám đốc bộ phận thiết bị môi trường của Công ty NewHope, khai nhận, do lượng nước thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi quá lớn, trong khi hệ thống xử lý nước thải xuống cấp, không đáp ứng công suất xử lý nên đã chỉ đạo 2 nhân viên Quốc và Huyền bơm nước phân chưa qua xử lý từ hệ thống xử lý và ao sự cố lên khu vực đồi khu D. Việc này được thực hiện từ năm 2023 đến khi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.