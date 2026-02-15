Xả thải gây ô nhiễm môi trường, 1 người đàn ông bị khởi tố

Ngày 15-2, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Việt Linh (SN 1991, ngụ xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại Điều 235 Bộ Luật Hình sự.

Trong quá trình điều hành trạm trộn bê-tông, Đỗ Việt Linh đã chỉ đạo xả thải hàng trăm tấn chất thải rắn thông thường gây ô nhiễm môi trường

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Đỗ Việt Linh là trạm trưởng trạm bê-tông thuộc Công ty CP bê-tông xây dựng và thương mại Việt Trung (thôn 1, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình), với vai trò quản lý, Linh đã trực tiếp quyết định, chỉ đạo đổ trái phép khối lượng lớn chất thải rắn thông thường ra môi trường.

Quá trình điều tra xác định, Đỗ Việt Linh đã chỉ đạo đổ ra môi trường hơn 113 tấn chất thải rắn thông thường là bột, bã bê-tông mà không lót bát, phủ bạt và thực hiện biện pháp che chắn tránh phát tán chất thải ra môi trường. Tại cơ quan điều tra, Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.