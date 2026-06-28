Xã Bình Chánh, TPHCM: Lan tỏa phong trào sống xanh từ những hành động cụ thể

Ngày 28-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh, TPHCM phối hợp các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn xã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh – sạch – đẹp", gắn với chuỗi hoạt động kỉ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026).

Lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh – sạch – đẹp” tại xã Bình Chánh

Không khí tại khu vực tổ chức lễ ra quân trở nên rộn ràng khi hàng trăm cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ tình nguyện hè, giáo viên, học sinh và người dân địa phương cùng có mặt, tạo khí thế hưởng ứng sôi nổi, lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường.

Bà Chung Mỹ Duyên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh – sạch – đẹp” tại lễ ra quân trên địa bàn xã

Tại buổi lễ, bà Chung Mỹ Duyên – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh, phát động phong trào, kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể như giữ gìn vệ sinh khu dân cư, hạn chế rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Thành Lợi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Chánh, nhấn mạnh bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ của ngành chức năng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Ông Nguyễn Thành Lợi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Chánh phát biểu chỉ đạo tại chương trình

Ông cho rằng trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, áp lực rác thải và ô nhiễm môi trường ngày càng lớn, việc hình thành thói quen sống xanh, hành động xanh trong mỗi người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. "Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần xem việc giữ gìn môi trường sống xanh – sạch – đẹp là trách nhiệm, là việc làm hằng ngày. Khi phong trào đi vào từng hộ dân, từng khu phố thì mới tạo được chuyển biến bền vững" - ông Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh.

Lãnh đạo xã Bình Chánh tiếp nhận bảng tượng trưng 40 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn từ Hội Doanh nghiệp xã Bình Chánh

Ngay sau phần phát động, bà Huỳnh Thanh Vân - Đại diện Ban Công tác Mặt trận các ấp, phát biểu hưởng ứng, cam kết đưa phong trào đi vào chiều sâu, lan tỏa đến từng khu dân cư, từng tuyến hẻm; đồng thời vận động người dân duy trì thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường "xanh – sạch – đẹp", hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Dịp này, chương trình lồng ghép nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Hội Doanh nghiệp xã Bình Chánh trao bảng tượng trưng hỗ trợ 40 triệu đồng sửa chữa nhà cho hộ ông Lê Quốc Dũng (ấp 23, xã Bình Chánh), góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho hộ dân khó khăn.

Ban tổ chức cũng trao 13 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, dành cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, nhằm tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường. Bên cạnh đó, 50 chậu cây xanh được trao tặng cho các hộ dân, khuyến khích mô hình "mỗi gia đình một mảng xanh", lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường từ từng hộ gia đình.

Ông Nguyễn Thành Lợi – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Chánh trao học bổng động viên các em mồ côi do ảnh hưởng đại dịch COVID-19

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trọng điểm. Tại đường Huỳnh Văn Trí, đoàn viên và người dân thu gom rác thải, phát quang cỏ dại, làm sạch hai bên lề đường, góp phần tạo diện mạo thông thoáng, gọn gàng hơn.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trọng điểm của xã Bình Chánh

Lãnh đạo xã Bình Chánh cùng người dân chung tay ra quân vệ sinh môi trường, hưởng ứng phong trào sống xanh

Song song đó, trên tuyến đường Lê Khả Phiêu, lực lượng chức năng phối hợp đoàn viên thanh niên bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, chỉnh trang cột điện, tường rào, trả lại mỹ quan đô thị. Một số điểm được bổ sung cây xanh, tạo thêm mảng xanh cho khu dân cư.