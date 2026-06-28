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Thời sự

Tuyến đường hoa dọc kênh tại xã Bình Lợi

Huỳnh Như

(NLĐO) – Tuyến Kênh 4, xã Bình Lợi khoác áo mới với 300 cây hoàng yến...

Ngày 28-6, hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân, tăng ni sinh và người dân xã Bình Lợi, TPHCM đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, tạo khí thế sôi nổi tại tuyến Kênh 4. 

Các lực lượng tham gia thu gom rác thải, phát quang cỏ dại và trồng mới 300 cây hoa hoàng yến, góp phần cải thiện cảnh quan và làm sạch khu vực.

Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 1.

Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 2.
Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 3.

Hơn 200 người dân, hội viên nông dân và tăng ni sinh ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây dọc tuyến Kênh 4, xã Bình Lợi

Chương trình do Hội Nông dân TP HCM phối hợp Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, Ban Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM và Ban Quản trị chùa Thanh Tâm tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 4.

Đại biểu tham dự hội nghị

Sau khi hoàn thành các phần việc vệ sinh và trồng cây, tuyến Kênh 4 được định hướng xây dựng thành "tuyến đường hoa kiểu mẫu", góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, đồng thời hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 5.
Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 6.

Đại biểu và người dân xã Bình Lợi trồng mới 300 cây hoa hoàng yến, xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu dọc Kênh 4

Không chỉ chỉnh trang môi trường, chương trình còn lồng ghép nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Dịp này, Ban tổ chức trao 50 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng do Agribank Chi nhánh Phú Nhuận tài trợ, hỗ trợ hội viên nông dân mắc bệnh nan y. Đây là đợt đầu trong chương trình dự kiến trao 150 sổ tiết kiệm trên địa bàn TP HCM.

Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 7.
Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 8.
Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 9.
Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 10.

50 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng, được trao hỗ trợ hội viên nông dân mắc bệnh nan y tại xã Bình Lợi

Bên cạnh đó, Ban Quản trị chùa Thanh Tâm hỗ trợ 80 triệu đồng để sửa chữa một Nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Đặng (xã Bình Lợi), góp phần giúp hộ dân khó khăn ổn định cuộc sống.

Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 11.

Ban Quản trị chùa Thanh Tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa Nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 12.
Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 13.
Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 14.
Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 15.

Căn nhà mới mang lại niềm vui, động lực để gia đình ổn định và vươn lên trong cuộc sống; đồng thời nhiều phần quà cũng được lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM và địa phương trao tặng, động viên hộ dân

Trong khuôn khổ chương trình, mô hình "Nông dân số – Vườn nhà online" chính thức ra mắt, giúp hội viên tiếp cận công nghệ số, quảng bá và tiêu thụ nông sản trên nền tảng trực tuyến. 

Mô hình "Nông dân nói không với ma túy" cũng được phát động với cam kết "5 không với ma túy", hướng tới xây dựng môi trường nông thôn an toàn, lành mạnh.

Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 16.

Hội viên nông dân tham gia phát động mô hình “Nông dân nói không với ma túy” với cam kết “5 không với ma túy”

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Trung – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cho biết chuỗi hoạt động nhằm tạo khí thế thi đua chào mừng 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời gắn với các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội.

Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 17.

Ông Nguyễn Thành Trung – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu tại chương trình

Theo ông Nguyễn Thành Trung, giá trị của các công trình không chỉ nằm ở quy mô mà quan trọng hơn là tính lan tỏa trong cộng đồng, góp phần hình thành hình ảnh người nông dân TP HCM văn minh, nghĩa tình, sáng tạo và chủ động tiếp cận khoa học – công nghệ.

Chung tay giữ gìn tuyến đường hoa kiểu mẫu

Bà Nguyễn Thị Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi – cho biết địa phương sẽ đưa tuyến Kênh 4 vào danh mục công trình trọng điểm, duy trì thường xuyên việc vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh.

Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 18.

Bà Nguyễn Thị Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi

Theo bà Liêm, việc trồng cây chỉ là bước khởi đầu, quan trọng hơn là duy trì chăm sóc lâu dài để hình thành tuyến đường xanh – sạch – đẹp bền vững. Địa phương sẽ phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cấp ủy, đoàn thể và ban quản lý ấp nhằm bảo đảm hiệu quả công trình.

Lãnh đạo địa phương cũng ghi nhận sự đồng hành của các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và mạnh thường quân trong công tác an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống người dân và chỉnh trang bộ mặt nông thôn.

Xã Bình Lợi, TPHCM: Ra mắt công trình tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số - Ảnh 18.

Tuyến đường hoa kiểu mẫu dọc Kênh 4 dần hoàn thiện, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan và cải thiện diện mạo khu vực

Hiện tuyến Kênh 4 đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Rác thải được thu gom, cảnh quan thông thoáng hơn, hai bên tuyến kênh bắt đầu hình thành hàng hoa hoàng yến vàng rực, hứa hẹn trở thành điểm nhấn xanh mới của khu vực phía Tây TP HCM.

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