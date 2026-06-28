Tuyến đường hoa dọc kênh tại xã Bình Lợi

Ngày 28-6, hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân, tăng ni sinh và người dân xã Bình Lợi, TPHCM đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, tạo khí thế sôi nổi tại tuyến Kênh 4.

Các lực lượng tham gia thu gom rác thải, phát quang cỏ dại và trồng mới 300 cây hoa hoàng yến, góp phần cải thiện cảnh quan và làm sạch khu vực.

Hơn 200 người dân, hội viên nông dân và tăng ni sinh ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây dọc tuyến Kênh 4, xã Bình Lợi

Chương trình do Hội Nông dân TP HCM phối hợp Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, Ban Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM và Ban Quản trị chùa Thanh Tâm tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

Đại biểu tham dự hội nghị

Sau khi hoàn thành các phần việc vệ sinh và trồng cây, tuyến Kênh 4 được định hướng xây dựng thành "tuyến đường hoa kiểu mẫu", góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, đồng thời hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Đại biểu và người dân xã Bình Lợi trồng mới 300 cây hoa hoàng yến, xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu dọc Kênh 4

Không chỉ chỉnh trang môi trường, chương trình còn lồng ghép nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Dịp này, Ban tổ chức trao 50 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng do Agribank Chi nhánh Phú Nhuận tài trợ, hỗ trợ hội viên nông dân mắc bệnh nan y. Đây là đợt đầu trong chương trình dự kiến trao 150 sổ tiết kiệm trên địa bàn TP HCM.

50 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng, được trao hỗ trợ hội viên nông dân mắc bệnh nan y tại xã Bình Lợi

Bên cạnh đó, Ban Quản trị chùa Thanh Tâm hỗ trợ 80 triệu đồng để sửa chữa một Nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Đặng (xã Bình Lợi), góp phần giúp hộ dân khó khăn ổn định cuộc sống.

Ban Quản trị chùa Thanh Tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa Nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Căn nhà mới mang lại niềm vui, động lực để gia đình ổn định và vươn lên trong cuộc sống; đồng thời nhiều phần quà cũng được lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM và địa phương trao tặng, động viên hộ dân

Trong khuôn khổ chương trình, mô hình "Nông dân số – Vườn nhà online" chính thức ra mắt, giúp hội viên tiếp cận công nghệ số, quảng bá và tiêu thụ nông sản trên nền tảng trực tuyến.

Mô hình "Nông dân nói không với ma túy" cũng được phát động với cam kết "5 không với ma túy", hướng tới xây dựng môi trường nông thôn an toàn, lành mạnh.

Hội viên nông dân tham gia phát động mô hình “Nông dân nói không với ma túy” với cam kết “5 không với ma túy”

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Trung – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cho biết chuỗi hoạt động nhằm tạo khí thế thi đua chào mừng 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời gắn với các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Thành Trung – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu tại chương trình

Theo ông Nguyễn Thành Trung, giá trị của các công trình không chỉ nằm ở quy mô mà quan trọng hơn là tính lan tỏa trong cộng đồng, góp phần hình thành hình ảnh người nông dân TP HCM văn minh, nghĩa tình, sáng tạo và chủ động tiếp cận khoa học – công nghệ.