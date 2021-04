Clip cả trăm "quái xế" chặn Quốc lộ 51 để đua xe

Ngày 4-4, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ 10 xe máy và lập hồ sơ xử lý liên quan đến tụ tập, đua xe trái phép trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn huyện Long Thành.



Theo thông tin ban đầu, 3 giờ sáng 3-4, cả trăm thanh niên đã tụ tập, tổ chức đua xe trên tuyến Quốc lộ 51 giáp ranh 2 xã Long Phước và Phước Thái, huyện Long Thành. Những thanh niên này dàn hàng ngang giữa đường, chặn các ôtô và phương tiện khác lưu thông. Trong khi đó, bên lề đường và giữa đường là các thanh niên khác đứng tụ tập, cổ vũ.

Trong tiếng la hét, các tay đua nẹt pô ầm ĩ, đua xe tốc độ cao trên đường.

Hình ảnh các "quái xế" tổ chức đua làm náo loạn Quốc lộ 51

10 xe và một số "quái xế" đã bị công an triệu tập, tạm giữ

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an huyện Long Thành truy bắt các đối tượng và phương tiện. Trong ngày hôm nay, công an đã đã triệu tập một số đối tượng đến cơ quan công an làm việc và tạm giữ 10 mô-tô về các lỗi: Tụ tập cổ vũ đua xe trái phép, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, thay đổi kết cấu bộ phận giảm thanh.