Video tài xế chạy liều lĩnh ngược chiều trên Quốc lộ 51 "tử thần"

Ngày 4-4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Trạm Kiểm soát giao thông Ngã Ba Thái Lan đã mời ông Nguyễn Văn Hùng- chủ xe đến làm việc.



Theo đó, ông Hùng cho biết ngày 31-3, ông có giao ôtô đầu kéo biển số 51C-47767 kéo theo rơ moóc 51R-07962 cho tài xế Ninh Công Hiệp điều khiển.

Tài xế Hiệp đã điều khiển phương tiện trên từ tỉnh Bình Dương đi thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để lấy hàng. Sau đó, tài xế di chuyển xe về lại hướng Bình Dương.

Khi lưu thông đến Quốc lộ 51 (đoạn qua xã Long Phước,TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), tài xế Hiệp điều khiển xe chạy ngược chiều bị người dân ghi hình như Báo Người Lao Động Online đã phản ánh.

Cảnh sát giao thông làm việc với ông Hùng (chủ xe)

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, hiện tài xế Hiệp vẫn chưa tới trụ sở công an giải quyết vụ việc. Theo quy định tại Điểm c khoản 5 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, tài xế này sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng; đồng thời bị phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng (quy định tại Điểm c khoản 11 Điều 5).