Xã Tân Nhựt, TP HCM: Lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xã Tân Nhựt, TP HCM: Lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè

Huỳnh Như - Ngọc Hưng

(NLĐO) - Lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè của xã Tân Nhựt nhằm bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại

Ngày 18-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt, TP HCM đã tổ chức lễ ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Xã Tân Nhựt, TP HCM: Ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường dịp cuối năm 2025 - Ảnh 1.

Lễ ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn xã Tân Nhựt, TP HCM diễn ra ngày 18-11

Xử lý nghiêm, không có ngoại lệ

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Phạm Nhật Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, cho biết thời gian qua, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, họp chợ trái phép, trưng bày hàng hóa sai quy định… diễn ra tập trung tại nhiều tuyến đường trọng điểm, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Xã Tân Nhựt, TP HCM: Ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường dịp cuối năm 2025 - Ảnh 2.

Ông Phạm Nhật Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, phát biểu tại lễ ra quân

Để giữ vững trật tự đô thị, từ nay đến ngày 12-12, xã Tân Nhựt sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không vi phạm, đồng thời nhắc nhở việc tuân thủ quy định. Từ ngày 13-12 đến cuối năm 2025, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các tuyến đường trọng điểm như Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Cửu Phú và các tuyến đường thuộc Cụm Y tế Tân Kiên.

"Mọi hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè sẽ bị xử lý nghiêm, không có trường hợp ngoại lệ. Trường hợp tái phạm sẽ bị xử phạt theo quy định" - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, nhấn mạnh.

Mỗi người dân là một "camera di động"

Trung tá Huỳnh Công Khải, Phó trưởng Công an xã Tân Nhựt, cho biết dịp lễ, Tết cuối năm, công an xã sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về an ninh trật tự, trật tự công cộng và trật tự đô thị.

Phó trưởng Công an xã Tân Nhựt kêu gọi mỗi người dân hãy trở thành một "camera di động", tích cực tố giác và cung cấp thông tin về các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, sạch đẹp, an toàn và hiện đại.

Xã Tân Nhựt, TP HCM: Ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường dịp cuối năm 2025 - Ảnh 3.
Xã Tân Nhựt, TP HCM: Ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường dịp cuối năm 2025 - Ảnh 4.

Công an xã, lực lượng CSGT và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương ra quân diễu hành tuyên truyền người dân tuân thủ trật tự đô thị sau buổi lễ

Theo thống kê, từ ngày 1-7 đến nay, Công an xã đã lập biên bản và xử phạt hơn 70 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; tạm giữ gần 70 giấy phép lái xe và đăng ký xe. Các đội/trạm CSGT thuộc phòng PC08, Công an TP HCM cũng đã lập 114 biên bản vi phạm về nồng độ cồn, thể hiện sự quyết liệt trong công tác giữ gìn trật tự giao thông.

Sau buổi lễ, đoàn xe Công an xã, lực lượng CSGT, xe loa tuyên truyền, cùng các đội hình ấp, đoàn viên thanh niên đã ra quân diễu hành trên các tuyến đường chính, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ quy định trật tự đô thị, góp phần xây dựng xã Tân Nhựt văn minh, hiện đại và an toàn giao thông.

Tin liên quan

Lấn chiếm vỉa hè: TP HCM tung “mắt thần” giám sát 24/7

Lấn chiếm vỉa hè: TP HCM tung “mắt thần” giám sát 24/7

(NLĐO) - TP HCM sẽ ứng dụng camera, cảm biến và cảnh báo thông minh để giám sát, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các khu vực trọng điểm.

Phạt nặng, xe máy vẫn vô tư leo vỉa hè

Xe máy chạy trên vỉa hè là hành vi vi phạm pháp luật giao thông

Danh sách 144 xe máy leo vỉa hè ở TP HCM

(NLĐO) - 144 phương tiện đi trên vỉa hè đường Quang Trung đã bị lực lượng CSGT ghi lại.

trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị mỹ quan đô thị xã Tân Nhựt trật tự lòng lề đường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo