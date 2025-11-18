Xã Tân Nhựt, TP HCM: Lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè

Ngày 18-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt, TP HCM đã tổ chức lễ ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Lễ ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn xã Tân Nhựt, TP HCM diễn ra ngày 18-11

Xử lý nghiêm, không có ngoại lệ

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Phạm Nhật Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, cho biết thời gian qua, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, họp chợ trái phép, trưng bày hàng hóa sai quy định… diễn ra tập trung tại nhiều tuyến đường trọng điểm, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Ông Phạm Nhật Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, phát biểu tại lễ ra quân

Để giữ vững trật tự đô thị, từ nay đến ngày 12-12, xã Tân Nhựt sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không vi phạm, đồng thời nhắc nhở việc tuân thủ quy định. Từ ngày 13-12 đến cuối năm 2025, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các tuyến đường trọng điểm như Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Cửu Phú và các tuyến đường thuộc Cụm Y tế Tân Kiên.

"Mọi hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè sẽ bị xử lý nghiêm, không có trường hợp ngoại lệ. Trường hợp tái phạm sẽ bị xử phạt theo quy định" - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, nhấn mạnh.

Mỗi người dân là một "camera di động"

Trung tá Huỳnh Công Khải, Phó trưởng Công an xã Tân Nhựt, cho biết dịp lễ, Tết cuối năm, công an xã sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về an ninh trật tự, trật tự công cộng và trật tự đô thị.

Phó trưởng Công an xã Tân Nhựt kêu gọi mỗi người dân hãy trở thành một "camera di động", tích cực tố giác và cung cấp thông tin về các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, sạch đẹp, an toàn và hiện đại.

Công an xã, lực lượng CSGT và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương ra quân diễu hành tuyên truyền người dân tuân thủ trật tự đô thị sau buổi lễ

Theo thống kê, từ ngày 1-7 đến nay, Công an xã đã lập biên bản và xử phạt hơn 70 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; tạm giữ gần 70 giấy phép lái xe và đăng ký xe. Các đội/trạm CSGT thuộc phòng PC08, Công an TP HCM cũng đã lập 114 biên bản vi phạm về nồng độ cồn, thể hiện sự quyết liệt trong công tác giữ gìn trật tự giao thông.

Sau buổi lễ, đoàn xe Công an xã, lực lượng CSGT, xe loa tuyên truyền, cùng các đội hình ấp, đoàn viên thanh niên đã ra quân diễu hành trên các tuyến đường chính, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ quy định trật tự đô thị, góp phần xây dựng xã Tân Nhựt văn minh, hiện đại và an toàn giao thông.