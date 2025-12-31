Xạ thủ Trịnh Thu Vinh: Gương mặt tiêu biểu nhất năm 2025 của thể thao Việt Nam

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, VĐV bơi Vi Thị Hằng, tuyển bóng đá U22 nam quốc gia cùng các HLV Kim Sang-sik, Nguyễn Đăng Viễn về nhất các hạng mục của cuộc bầu chọn "VĐV - HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2025".

Trịnh Thu Vinh là số 1

Ngày 30-12, cuộc bầu chọn "Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025" đã được tổ chức với sự tham gia bỏ phiếu theo hình thức trực tuyến của đông đảo nhà báo thể thao thuộc các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước.



Cuộc biểu dương lực lượng, tôn vinh cá nhân xuất sắc của thể thao Việt Nam

Đây là cuộc bầu chọn do Báo Thể thao Việt Nam khởi xướng, tổ chức lần đầu tiên vào năm 1978 nhằm mục đích tôn vinh các vận động viên và huấn luyện viên có thành tích xuất sắc nổi bật trong năm, qua đó cổ vũ, khích lệ đối với toàn lực lượng thể thao nước nhà.

Năm nay, cuộc bầu chọn lần thứ 47 được Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) tiếp nối tổ chức. Các nhà báo đã bỏ phiếu bầu chọn 10 vận động viên, 3 đội thể thao, 5 huấn luyện viên có thành tích tiêu biểu cùng với 5 vận động viên, 3 huấn luyện viên thể thao người khuyết tật có thành tích xuất sắc trong năm.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là gương mặt tiêu biểu của TTVN năm 2025

Vượt qua hàng loạt gương mặt thể thao xuất sắc, xạ thủ Trịnh Thu Vinh dẫn đầu hạng mục "Vận động viên tiêu biểu" với 1.272 điểm. Cô giành 4 HCV, 1 HCB và phá 3 kỷ lục SEA Games (nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội nữ và 25m súng ngắn cá nhân nữ) - điều mà chưa xạ thủ Việt Nam nào làm được trong lịch sử SEA Games. Với thành tích này Thu Vinh trở thành vận động viên xuất sắc nhất Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Nguyễn Thị Oanh - huyền thoại của điền kinh Đông Nam Á

Xếp thứ hai là "cô gái vàng" điền kinh Nguyễn Thị Oanh, người nhận tổng số điểm bình chọn 761. Năm 2025 tiếp tục là một năm thành công với cô gái quê Bắc Ninh khi tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh "vô đối" trên đường chạy trung bình và dài khi giành 3 HCV ở các nội dung sở trường 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Thành tích này giúp Oanh hoàn thành "hat-trick vàng", lọt vào tốp 3 VĐV đoạt nhiều huy chương vàng nhất các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Cô tự nâng tổng số huy chương vàng SEA Games trong sự nghiệp lên con số 15, đi vào lịch sử với tư cách là một trong 3 vận động viên điền kinh đoạt nhiều huy chương vàng nhất SEA Gammmes, sánh ngang 2 huyền thoại Jennifer Lin Tay (Myanmar) và Elma Muros (Philippines).

Cầu thủ bóng đá Nguyễn Đình Bắc có một năm tỏa sáng

Giành vị trí thứ ba cuộc bình chọn là cầu thủ bóng đá Nguyễn Đình Bắc, với 693 điểm. Năm 2025 rất thành công với Nguyễn Đình Bắc khi anh cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành huy chương vàng SEA Games 33. Anh cũng là nhân tố quan trọng, giúp CLB Công An Hà Nội giành 2 danh hiệu Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia. Đình Bắc vừa được nhận danh hiệu "Quả bóng bạc Việt Nam 2025" và danh hiệu "Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất 2025".

Tuyển bóng đá U22 nam tạo dấu ấn

Ở hạng mục "Đội thể thao tiêu biểu toàn quốc năm 2025", đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia đã dẫn đầu với 1.660 điểm. Đội tuyển điền kinh tiếp sức 4x400m nữ quốc gia (635 điểm) xếp thứ nhì trong khi đội tuyển cầu mây 4 nữ và đội tuyển bóng ném nữ bãi biển (cùng 560 điểm) xếp đồng hạng ba.

Tuyển bóng đá U22 thắng áp đảo hạng mục "Đội thể thao tiêu biểu toàn quốc năm 2025"

Ở hạng mục "Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025", nhà cầm quân Kim Sang-sik đã tỏ ra vượt trội khi dẫn đầu danh sách với 532 điểm.

Vị trí số 1 ở hạng mục "Vận động viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2025" thuộc về tay bơi Vi Thị Hằng (TP HCM) với 282 điểm. Trong năm 2025, Vi Thị Hằng đạt 2 chuẩn châu Á tại giải Para Swiming World Series 2025 tại Mexico, giành 4 HCV tại Giải Bơi người khuyết tật quốc gia 2025.

Ở hạng mục "Huấn luyện viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2025", nhà cầm quân kỳ cựu môn bơi Nguyễn Đăng Viễn vượt qua các đồng nghiệp để xếp vị trí số 1 với 201 điểm.

