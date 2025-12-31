Cuộc bầu chọn "Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025" có thể được xem là thước đo chính xác nhất, phản ánh một năm thành công, với những bước tiến vượt bậc của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Nức lòng người hâm mộ

Nhìn lại bức tranh tổng thể năm 2025, thể thao Việt Nam khẳng định vị thế tại khu vực Đông Nam Á và tiếp tục tạo ra những dấu ấn rõ nét ở cấp độ châu lục và thế giới. Trong nhóm các môn thể thao trọng điểm, điền kinh và bơi lội tiếp tục là "mỏ vàng".

Nguyễn Thị Oanh đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối với cú hat-trick HCV tại SEA Games 33 ở các nội dung chạy dài và vượt chướng ngại vật. Trên đường đua xanh, Nguyễn Huy Hoàng không chỉ giữ vững vị thế tại khu vực với 3 HCV SEA Games mà còn vươn tầm châu lục với 2 HCV Giải vô địch châu Á.

Song song đó, nhóm các môn võ và thể thao đối kháng tiếp tục là trụ cột chiến lược của Thể thao Việt Nam. Karate, pencak silat, jujitsu, wushu, boxing hay kickboxing không chỉ mang về huy chương ở SEA Games mà còn ghi dấu ấn tại các giải vô địch châu Á và thế giới. Trong bức tranh chung ấy, bóng đá vẫn giữ vai trò đặc biệt, không chỉ vì sức hút xã hội mà bởi thành tích cụ thể và ổn định.

Những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2025. Ảnh: TTVN

Năm 2025 ghi dấu một chu kỳ thành công của bóng đá Việt Nam khi đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã giành được HCV bóng đá nam SEA Games và vô địch ASEAN Cup 2024, làm nức lòng người hâm mộ. Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam cũng đã tạo nên địa chấn khi lần đầu tiên giành HCV SEA Games sau nhiều năm chờ đợi, mở ra một chương mới cho bóng đá nữ trong nhà.

Những thành công của bóng đá là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể - một giá trị cốt lõi mà cuộc bầu chọn năm nay đặc biệt tôn vinh bên cạnh việc khẳng định công tác đào tạo trẻ đang đi đúng hướng, bảo đảm tính kế thừa bền vững cho thể thao nước nhà. Đây là yếu tố then chốt giúp thể thao thành tích cao tránh được "điểm rơi phong độ" - vấn đề từng tồn tại trong quá khứ.

Người truyền cảm hứng

Chính vì vậy, việc các cầu thủ như Nguyễn Đình Bắc hay Trần Thị Thùy Trang trở thành ứng viên sáng giá trong cuộc bầu chọn "Vận động viên tiêu biểu" là hoàn toàn hợp lý. Tương tự, sự ghi nhận dành cho các HLV như Kim Sang-sik hay Nguyễn Đình Hoàng phản ánh đúng vai trò của "kiến trúc sư trưởng" trong những cột mốc lịch sử, đặc biệt là chức vô địch đầu tiên của futsal nữ Việt Nam tại SEA Games.

Điều đáng chú ý ở Thể thao Việt Nam 2025 là các ứng viên trong cuộc bầu chọn trải rộng ở nhiều môn, từ bắn súng với Trịnh Thu Vinh, điền kinh với Nguyễn Thị Oanh, bơi lội với Nguyễn Huy Hoàng cho đến các đội thể thao tập thể ở cầu mây, bi sắt, rowing hay karate. Sự đa dạng ấy cho thấy thể thao nước nhà đang dần thoát khỏi tư duy "điểm sáng đơn lẻ", thay vào đó là một hệ sinh thái thành tích được nuôi dưỡng đồng đều.

Cuộc bầu chọn "Vận động viên, Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025" vì thế mang ý nghĩa tổng kết hơn là ganh đua thuần túy. Những lá phiếu của giới chuyên môn không chỉ lựa chọn người xuất sắc nhất, mà còn gửi đi thông điệp về xu hướng phát triển của thể thao Việt Nam: Lấy thành tích quốc tế làm thước đo, lấy chiều sâu lực lượng làm nền tảng và lấy đạo đức, bản lĩnh thi đấu làm giá trị cốt lõi.

Những gương mặt xuất hiện trong danh sách đề cử chính là các đại diện ưu tú nhất, là kết quả tất yếu của một chu trình đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Họ không chỉ là những nhà vô địch trên sân đấu, mà còn là những người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng về tinh thần rèn luyện và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.