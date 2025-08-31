Ngày 31-8, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cho biết đã xác định danh tính nạn nhân tử vong được phát hiện cùng chiếc xe ô tô dưới vực sâu tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn .

Trước đó, ngày 29-8, trong lúc đi vào rừng trên khu du lịch Mẫu Sơn, người dân địa phương phát hiện một xe ô tô màu đen BKS 98A - 123.xx, nhãn hiệu Fortuner bị hư hỏng nặng dưới vực thuộc thôn Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn, nghi do tai nạn và báo lực lượng chức năng.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: MXH

Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an xã Mẫu Sơn, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của xã Mẫu Sơn, dân quân địa phương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma đã huy động lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm người bị nạn.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 14 giờ ngày 30-8 các lực lượng phát hiện một thi thể nam giới đã phân hủy mạnh. Trong người nạn nhân có các giấy tờ tùy thân mang tên T.S.H. (SN 1974, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Sau khi tiến hành xác minh, khám nghiệm, tử thi đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa về mai táng.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Xe ô tô dập nát được phát hiện dưới vực sâu. Ảnh: MXH

Mẫu Sơn là một dãy núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn. Đầu phía Đông dãy núi giáp với biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Đây là dãy núi có địa hình và hệ sinh thái vùng núi cao và đa dạng. Độ cao trung bình của dãy núi 800-1.000 m so với mực nước biển, với hơn 80 ngọn núi lớn nhỏ, có độ cao từ 600 m trở lên.

Từ lâu, Mẫu Sơn được coi là một trong những điểm đến nổi tiếng, thu hút khách du lịch từ gần xa. Tuy nhiên cung đường di chuyển lên đỉnh Mẫu Sơn quanh co, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.