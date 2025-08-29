Phát hiện thi thể nam giới trong đám lục bình trôi trên con rạch ở TP HCM

Ngày 29-8, Công an TP HCM đang điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông trong đám lục bình dưới con rạch ở phường Bình Hòa (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).



Hiện trường vụ việc

Theo đó, chiều tối 28-8, một người đàn ông đi câu cá dưới rạch Ông Bố đoạn qua phường Bình Hòa thì phát hiện dưới đám lục bình có gì hơi lạ. Tới nơi kiểm tra, người này hốt hoảng khi thấy thi thể một người đang nổi lềnh bềnh.

Được biết, nạn nhân tên T. (SN 1996, quê Quảng Ngãi), người này làm việc tại một cơ sở đóng gói cách hiện trường hơn 500 m.

Từ ngày 23-8 đến nay, anh T. rời khỏi phòng trọ và không trở về nữa, cũng không ai liên lạc được với nạn nhân.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.