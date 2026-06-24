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Thời sự

Xác định đối tượng tung tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau

Vân Du

(NLĐO) - Các đối tượng cắt ghép hình ảnh từ những vụ việc khác, lồng ghép giọng đọc bằng AI về "cơ sở làm tôm khô bằng cao su non" rồi tung lên mạng xã hội

Chiều 24-6, Công an tỉnh Cà Mau bác bỏ thông tin "bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non, pha trộn hóa chất cực độc" lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời cho biết đã xác định được đối tượng liên quan.

Xác định đối tượng phát tán tin "làm tôm khô bằng cao su non" ở Cà Mau - Ảnh 1.

Thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận

Theo Công an tỉnh Cà Mau, các đối tượng đã cắt ghép hình ảnh từ những vụ việc khác rồi lồng ghép giọng đọc bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và sử dụng tiêu đề giật gân để "câu view".

Trước đó, trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin "Công an Cà Mau bao vây, bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non trên địa bàn xã Cái Nước". Thông tin này đã nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác, bình luận từ người dùng mạng xã hội.

Thông tin không có căn cứ lan truyền trên mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng cũng như làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và thương hiệu sản phẩm tôm khô truyền thống của tỉnh Cà Mau.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau đó, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh… về việc "xử lý thông tin không đúng sự thật liên quan sản phẩm tôm khô".


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