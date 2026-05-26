[Infographic] - Trang thông tin điện tử thể hiện sai bản đồ Việt Nam sẽ bị phạt nặng

Theo Nghị định 174/2026 được Chính phủ ban hành ngày 21-5, từ ngày 1-7, người dùng mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

Cũng theo nghị định này, các hành vi vi phạm như đăng, phát, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia; quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; đăng, phát các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Mức xử phạt với mỗi hành vi vi phạm này từ 30 đến 40 triệu đồng.

Trong khi đó, với các hành vi cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật; đưa tin giả, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, mức xử phạt được áp dụng từ 20 đến 30 triệu đồng.

Đối với hành vi cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin về tên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quản lý trang thông tin điện tử, tên cơ quan chủ quản (nếu có), địa chỉ liên lạc, thư điện tử, số điện thoại liên hệ, tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung trên trang chủ của trang thông tin điện tử; mức phạt được áp dụng từ 10 đến 20 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử phạt, các trang thông tin điện tử phải buộc gỡ bỏ đường dẫn đến tin giả, thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật; thậm chí buộc thu hồi hoặc buộc hoàn trả tên miền, gỡ bỏ ứng dụng do thực hiện hành vi vi phạm.