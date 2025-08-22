HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Xác định được kẻ phóng hoả đốt phòng trọ do mâu thuẫn tình cảm ở TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Người đàn ông cầm chai xăng đến phòng trọ có người yêu cũ trong đó rồi ra tay đốt.

Ngày 22-8, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM lấy lời khai N.Q.H (52 tuổi, ngụ TP HCM). 

Ông H. được xác định là người liên quan vụ phóng hoả đốt phòng trọ ở phường Thủ Đức.

Xác định kẻ phóng hỏa đốt phòng trọ ở TP HCM do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan công an, ông H. cho biết do mâu thuẫn tình cảm với bà H. (50 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai), ông đã ra tay đốt phòng trọ.

Hơn 11 giờ ngày 21-8, bà H. và ông N. (55 tuổi, quê tỉnh Bến Tre cũ) ở trong phòng trọ trên đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức cũ). Đây là nơi kết hợp kinh doanh quán cà phê và phòng trọ.

Lúc này, biết tin hai người ở cùng nhau nên H. cũng đến. Thấy xe máy bà H. dựng trước phòng trọ, H. chốt cửa từ bên ngoài rồi ném chai xăng đã chuẩn bị sẵn vào bên trong nhằm đốt phòng trọ.

Phát hiện sự việc, người dân phá cửa đưa bà H. và ông N. ra ngoài. Cả hai bị bỏng ở chân, được chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Hiện sức khoẻ đã ổn định.

Cùng lúc này, hàng xóm hô hoán truy đuổi thì người phóng hỏa bỏ chạy. Lúc đang chạy, người này thấy xe máy đang có chìa khoá sẵn trên xe ngoài đường nên lấy xe, bỏ chạy thoát thân.

Khuya cùng ngày, công an tìm thấy ông H. đang trốn tại một khách sạn ở xã Long Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Tin liên quan

Nghi ghen tuông, người đàn ông phóng hoả phòng trọ ở TP HCM

Nghi ghen tuông, người đàn ông phóng hoả phòng trọ ở TP HCM

(NLĐO) - Trong quá trình tẩu thoát, người đàn ông đã lấy một xe máy của người khác bỏ chạy.

Truy tìm kẻ phóng hoả hàng loạt ki-ốt, nhà ở gây thiệt hại 13 tỉ đồng

(NLĐO)- Nguyễn Văn Thụ bị cáo buộc đã ra tay đốt các ki-ốt, nhà ở tại Bắc Giang vào lúc rạng sáng, gây thiệt hại 13 tỉ đồng.

Tử hình kẻ vì hận tình phóng hoả khu trọ làm người phụ nữ mang thai tử vong

(NLĐO) - Dù có chồng, con nhưng vẫn ghen tuông mù quáng với, Trần Thị Thanh Hải đã mua xăng đến đốt phòng trọ của bạn trai khiến 1 người tử vong và nhiều người khác bị bỏng

