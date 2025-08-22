Ngày 22-8, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM lấy lời khai N.Q.H (52 tuổi, ngụ TP HCM).

Ông H. được xác định là người liên quan vụ phóng hoả đốt phòng trọ ở phường Thủ Đức.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan công an, ông H. cho biết do mâu thuẫn tình cảm với bà H. (50 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai), ông đã ra tay đốt phòng trọ.

Hơn 11 giờ ngày 21-8, bà H. và ông N. (55 tuổi, quê tỉnh Bến Tre cũ) ở trong phòng trọ trên đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức cũ). Đây là nơi kết hợp kinh doanh quán cà phê và phòng trọ.

Lúc này, biết tin hai người ở cùng nhau nên H. cũng đến. Thấy xe máy bà H. dựng trước phòng trọ, H. chốt cửa từ bên ngoài rồi ném chai xăng đã chuẩn bị sẵn vào bên trong nhằm đốt phòng trọ.

Phát hiện sự việc, người dân phá cửa đưa bà H. và ông N. ra ngoài. Cả hai bị bỏng ở chân, được chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Hiện sức khoẻ đã ổn định.

Cùng lúc này, hàng xóm hô hoán truy đuổi thì người phóng hỏa bỏ chạy. Lúc đang chạy, người này thấy xe máy đang có chìa khoá sẵn trên xe ngoài đường nên lấy xe, bỏ chạy thoát thân.

Khuya cùng ngày, công an tìm thấy ông H. đang trốn tại một khách sạn ở xã Long Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).