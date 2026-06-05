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Thời sự

Xác định được người lái ô tô Porsche gây náo loạn khu đô thị Sala

Anh Vũ

(NLĐO) - Nam thanh niên đã lái ô tô Porsche và liên tục "drift" gây náo loạn khu đô thị Sala.

Ngày 5-6, Công an phường An Khánh phối hợp các đơn vị Công an TPHCM làm việc với C.M, 23 tuổi, ngụ TPHCM để xử lý về hành vi "drift" ô tô Porsche giữa trời mưa ở khu đô thị Sala.

Video ghi lại vụ việc.

Theo đó, chủ ô tô được xác định là ông C.T.A.D, quê Hà Nội. Ô tô mang biển số 30F-811.57, hiệu Porsche. Bước đầu xác định ô tô đang được bảo dưỡng tại Porsche Sài Gòn, phường Tân Thuận. C.M là người đang quản lý và sử dụng chiếc xe này.

Tại cơ quan công an, C.M thừa nhận là người điều khiển ô tô Porsche và đã "drift" trong khu đô thị Sala vào tối 4-6.

Sau đó, C.M lái ô tô lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, đi qua nhiều giao lộ trước khi di chuyển về hướng nút giao An Phú.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cho thấy ô tô hiệu Porsche liên tục drift trên đường Nguyễn Cơ Thạch (khu đô thị Sala). 

Video cho thấy thời điểm trên, trời đang mưa và vắng người. Lúc này tài xế ô tô Porsche liên tục thực hiện các động tác "drift", quay vòng tại chỗ nhiều lần giữa lòng đường với tiếng động cơ gầm rú.


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