Nam thanh niên chạy xe đạp bị xe container tông tử vong ở TPHCM

Ngày 5-6, Công an phường Linh Xuân, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, nam tài xế lái xe container biển số TPHCM chạy trên đường số 17, hướng xa lộ Hà Nội đi đường Đỗ Mười.
Khi đến đèn tín hiệu giao đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1A, đoạn đối diện Đại học Nông Lâm TPHCM), phường Linh Xuân thì xảy ra va chạm với xe đạp do một thanh niên khoảng 30 tuổi cầm lái chạy cùng chiều phía trước.
Vụ tai nạn khiến nam thanh niên ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.
Công an phường Linh Xuân phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) đến điều tiết, điều tra nguyên nhân.
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