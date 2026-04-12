HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Xác định hai đội vào chung kết U15 Quốc gia

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Khép lại hai trận bán kết U15 Quốc gia, cặp đấu chung kết được xác định là màn đọ sức giữa Hà Nội I và Thể Công Viettel I.

Trong trận bán kết 1 diễn ra chiều 12-4, U15 Hà Nội I chạm trán Tây Ninh. Dù không được đánh giá cao hơn, nhưng U15 Tây Ninh nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra các cơ hội nguy hiểm từ những phút đầu, khiến đội bóng trẻ Thủ đô có phần bất ngờ.

Tuy nhiên, Hà Nội I nhanh chóng lấy lại thế trận, kiểm soát bóng tốt hơn và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành đối phương.

Đến phút 18, Hà Nội I suýt có bàn mở tỉ số nhưng thủ môn Tây Ninh đã kịp thời cứu thua. Khoảng thời gian còn lại, hai đội duy trì thế trận cân bằng và không có bàn thắng nào được ghi.

Xác định hai đội vào chung kết U15 Quốc gia - Ảnh 1.

U15 Hà Nội hạ U15 Tây Ninh vào chung kết

Sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục gia tăng sức ép. Đến phút 50, đội bóng trẻ Thủ đô có pha đánh đầu đưa bóng vào lưới từ tình huống đá phạt, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Trong khi đó, U15 Tây Ninh thi đấu rất nỗ lực và tổ chức lối chơi áp sát nhằm hạn chế sức tấn công của đối thủ, Hà Nội I vẫn thể hiện bản lĩnh đúng lúc. Mãi đến phút 66, Minh Huy mới ghi bàn khai thông thế bế tắc, mở tỉ số 1-0 cho Hà Nội I.

Hưng phấn sau bàn thắng, các học trò HLV Sỹ Hải tiếp tục duy trì thế trận chủ động sớm nâng cách biệt lên thành 2 bàn ở phút 77. Tỉ số này cũng được giữ nguyên đến cuối trận, chung cuộc U15 Hà Nội I giành quyền vào chung kết với chiến thắng 2-0.

Trong trận bán kết còn lại, U15 SLNA I gặp U15 Thể Công Viettel I với thế trận vô cùng thận trọng.

Trong đó, SLNA I là đội kiểm soát bóng và tạo được thế trận tốt hơn trong phần lớn thời gian đầu trận. Ngược lại, Thể Công Viettel I chủ động chơi chắc chắn, tập trung phòng ngự chờ cơ hội phản công.

Xác định hai đội vào chung kết U15 Quốc gia - Ảnh 2.

U15 Thể Công Viettel I ngược dòng hạ U15 SLNA

Ở 15 phút đầu trận, đội bóng trẻ xứ Nghệ có hai pha dứt điểm đáng chú ý nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Mãi đến phút 34, từ một tình huống phối hợp tấn công, Minh Chánh tận dụng đường chuyền của đồng đội, ghi bàn mở tỉ số cho SLNA I.

Tuy nhiên, Thể Công Viettel I kịp đưa trận đấu về thế cân bằng trước khi bước vào giờ nghỉ, với bàn của Thành Long phút bù giờ.


Xác định hai đội vào chung kết U15 Quốc gia - Ảnh 3.

Xác định hai đội vào chung kết U15 Quốc gia - Ảnh 4.

Sang hiệp 2, Thể Công Viettel I thi đấu chủ động hơn, kiểm soát thế trận tốt và tổ chức nhiều đợt lên bóng nguy hiểm. Trận đấu giằng co và phải đến phút 79, bước ngoặt mới xuất hiện khi Thể Công Viettel I hưởng quả phạt đền và Tài Lộc dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 2-1, và cũng là bàn ấn định tỉ số.

Với các kết quả này, trận chung kết Giải bóng đá U15 Quốc gia sẽ là cuộc đối đầu giữa Hà Nội I và Thể Công Viettel I. Trong khi đó, SLNA I và Tây Ninh đồng hạng Ba chung cuộc.


Xác định đủ 8 đội vào tứ kết U15 Quốc gia 2026

U15 quốc gia The cong Viettel ha noi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo