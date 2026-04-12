Xác định hai đội vào chung kết U15 Quốc gia

Trong trận bán kết 1 diễn ra chiều 12-4, U15 Hà Nội I chạm trán Tây Ninh. Dù không được đánh giá cao hơn, nhưng U15 Tây Ninh nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra các cơ hội nguy hiểm từ những phút đầu, khiến đội bóng trẻ Thủ đô có phần bất ngờ.

Tuy nhiên, Hà Nội I nhanh chóng lấy lại thế trận, kiểm soát bóng tốt hơn và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành đối phương.

Đến phút 18, Hà Nội I suýt có bàn mở tỉ số nhưng thủ môn Tây Ninh đã kịp thời cứu thua. Khoảng thời gian còn lại, hai đội duy trì thế trận cân bằng và không có bàn thắng nào được ghi.

U15 Hà Nội hạ U15 Tây Ninh vào chung kết

Sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục gia tăng sức ép. Đến phút 50, đội bóng trẻ Thủ đô có pha đánh đầu đưa bóng vào lưới từ tình huống đá phạt, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Trong khi đó, U15 Tây Ninh thi đấu rất nỗ lực và tổ chức lối chơi áp sát nhằm hạn chế sức tấn công của đối thủ, Hà Nội I vẫn thể hiện bản lĩnh đúng lúc. Mãi đến phút 66, Minh Huy mới ghi bàn khai thông thế bế tắc, mở tỉ số 1-0 cho Hà Nội I.

Hưng phấn sau bàn thắng, các học trò HLV Sỹ Hải tiếp tục duy trì thế trận chủ động sớm nâng cách biệt lên thành 2 bàn ở phút 77. Tỉ số này cũng được giữ nguyên đến cuối trận, chung cuộc U15 Hà Nội I giành quyền vào chung kết với chiến thắng 2-0.

Trong trận bán kết còn lại, U15 SLNA I gặp U15 Thể Công Viettel I với thế trận vô cùng thận trọng.

Trong đó, SLNA I là đội kiểm soát bóng và tạo được thế trận tốt hơn trong phần lớn thời gian đầu trận. Ngược lại, Thể Công Viettel I chủ động chơi chắc chắn, tập trung phòng ngự chờ cơ hội phản công.

U15 Thể Công Viettel I ngược dòng hạ U15 SLNA

Ở 15 phút đầu trận, đội bóng trẻ xứ Nghệ có hai pha dứt điểm đáng chú ý nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Mãi đến phút 34, từ một tình huống phối hợp tấn công, Minh Chánh tận dụng đường chuyền của đồng đội, ghi bàn mở tỉ số cho SLNA I.

Tuy nhiên, Thể Công Viettel I kịp đưa trận đấu về thế cân bằng trước khi bước vào giờ nghỉ, với bàn của Thành Long phút bù giờ.







Sang hiệp 2, Thể Công Viettel I thi đấu chủ động hơn, kiểm soát thế trận tốt và tổ chức nhiều đợt lên bóng nguy hiểm. Trận đấu giằng co và phải đến phút 79, bước ngoặt mới xuất hiện khi Thể Công Viettel I hưởng quả phạt đền và Tài Lộc dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 2-1, và cũng là bàn ấn định tỉ số.

Với các kết quả này, trận chung kết Giải bóng đá U15 Quốc gia sẽ là cuộc đối đầu giữa Hà Nội I và Thể Công Viettel I. Trong khi đó, SLNA I và Tây Ninh đồng hạng Ba chung cuộc.





