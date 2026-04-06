Thể thao

Xác định đủ 8 đội vào tứ kết U15 Quốc gia 2026

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Chiều 6-4, Giải U15 quốc gia 2026 đã khép lại giai đoạn vòng bảng, qua đó xác định 8 đội bóng giành quyền góp mặt tại tứ kết.

Tại bảng A, hai cặp đấu diễn ra cùng giờ gồm TP HCM và SLNA, Tây Ninh gặp Ninh Bình đã khép lại vòng bảng vào chiều nay. Do SLNA đã sớm đoạt vé sau hai lượt trận đầu, cuộc chạm trán với TP HCM chỉ còn mang tính thủ tục. Ngược lại, TP HCM cũng đã chắc chắn bị loại khi chưa có điểm nào.

Tâm điểm của lượt trận cuối này đã dồn vào màn “chung kết” giữa Tây Ninh và Ninh Bình. Cùng có 3 điểm nhưng Ninh Bình xếp trên nhờ hiệu số, nên chỉ cần hòa để đi tiếp, trong khi Tây Ninh buộc phải thắng.

Xác định đủ 8 đội vào tứ kết U15 Quốc gia 2026 - Ảnh 1.

U15 Tây NInh (đỏ) giành quyền đi tiếp

Nhập cuộc quyết tâm, Tây Ninh sớm vươn lên dẫn trước từ chấm phạt đền ở phút 16 do công Hữu Quang. Trước khi hiệp 1 khép lại, Anh Hào nhân đôi cách biệt, giúp đội nhà nắm lợi thế lớn.

Sang hiệp 2, Ninh Bình vùng lên mạnh mẽ, rút ngắn tỉ số ở phút 53 và nhanh chóng gỡ hòa 2-2 sau đó. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Ngọc Quang tỏa sáng với cú dứt điểm đẹp mắt từ tình huống cố định, ấn định chiến thắng 3-2 cho Tây Ninh, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào tứ kết.

Ở trận còn lại, SLNA khẳng định sức mạnh khi thắng đậm TP HCM 6-0. Với các kết quả này, kết thúc vòng bảng, 6 đội nhất, nhì bảng giành vé trực tiếp gồm SLNA, Tây Ninh (bảng A); PVF, Thể Công Viettel I (bảng B); Hà Nội I, Đà Nẵng (bảng C). 

Hai suất còn lại thuộc về hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất là B. TP HCM và Quảng Nam.

12 đội tranh tài tại Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026

Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 14-4 tới tại Sân vận động Thành Long, TPHCM.

    Thông báo