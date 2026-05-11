Xác định nguyên nhân xe tải tông khiến xe khách rơi xuống vực sâu 40 m

Trưa 11-5, Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin vụ xe tải tông khiến xe khách lao xuống vực làm 1 người chết, 10 người bị thương.

Theo đó, khoảng 23 giờ 15 phút đêm 10-5, xe tải BKS 77H-003.62 do tài xế Nguyễn Thanh Yên (SN 1982, trú Tổ 3, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng phường Pleiku đi phường Quy Nhơn.

Sau cú tông mạnh từ phía sau, xe khách mất lái lao xuống vực sâu khoảng 40 m

Khi xuống đèo An Khê, tại Km61+100, đoạn qua xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai, xe tải bất ngờ bị mất phanh, lao tới tông mạnh vào phía sau xe khách BKS 50H-059.48, do tài xế Phạm Thiện Tâm (SN 1998, xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Bị tông mạnh từ phía sau, xe khách mất lái lao xuống vực sâu khoảng 40 m. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách đang chở nhiều người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương, nỗ lực nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân ra khỏi vực sâu và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 10 người khác bị thương

Cơ quan công an xác định khi đổ đèo, xe tải bị mất phanh nên đã tông mạnh vào phía sau xe khách

Thượng tá Ksor HBơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trực tiếp có mặt tại hiện trường trong đêm để chỉ đạo tổ chức cứu người bị nạn, phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực xảy ra tai nạn.