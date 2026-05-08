Ám ảnh hiện trường vụ xe khách gặp nạn khiến 3 người tử vong

Trưa 8-5, thông tin từ Trung tâm Y tế Krông Pa (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) cho biết đã có thêm 2 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách 16 chỗ gặp tai nạn trên Quốc lộ 25, đoạn qua đèo Tô Na, xã Uar, tỉnh Gia Lai.

Như vậy, tính đến nay trong vụ việc xe khách 16 chỗ tự gặp tại nạn mà Báo Người Lao Động đã thông tin hiện đã có 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người ám ảnh

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tổ dân phố 1, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe khách loại 16 chỗ BKS 77F-000.05 (nhà xe Hùng Phương) lưu thông trên Quốc lộ 25 theo hướng xã Phú Túc đi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Khi đến Km 110+550m, thuộc địa phận buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai thì xe bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường bên trái.

Thời điểm xe bị tai nạn, trên xe có 5 hành khách và 2 người nhà xe. Vụ tai nạn khiến bà à Võ Thị H. (SN 1951) tử vong tại chỗ; anh Lê Kim H. (SN 1989) và anh Nguyễn Việt H. (SN 1980, cùng trú Phú Túc) tử vong tại bệnh viện.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người chết và 3 người bị thương

Ngoài ra, 3 nạn nhân là Ksor H. (SN 1951), Ksor H'B (SN 1991) và bà Nguyễn Thị H. (SN 1973) bị thương nặng với các thương tích khác nhau, hiện đã được chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Anh Nguyễn Trọng Nhân - một tài xế xe tải - cho biết thời điểm xe khách vừa gặp nạn thì đúng lúc xe tải ông đi ngang qua. Chứng kiến những người gặp nạn bị hất văng ra ngoài cửa kính, một số người văng vào lề đường kêu la đau đớn, ông đã tiến tới giúp đỡ. "Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cảnh tượng quá khủng khiếp" - ông Nhân kể lại.