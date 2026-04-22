Công an điều tra vụ nữ sinh viên nghi rơi từ lầu cao xuống đất ở TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an điều tra vụ nữ sinh viên nghi rơi từ lầu cao xuống đất ở TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Một nữ sinh viên năm 2 của một trường đại học được phát hiện tử vong tại khu vực ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM

Ngày 22-4, Công an TPHCM phối hợp Ban Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM điều tra nguyên nhân vụ một nữ sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 21-4, một số sinh viên phát hiện một người nằm bất động dưới chân tòa nhà AHX, khu vực tiếp giáp hàng rào đường Vành Đai, nên lập tức báo cho bảo vệ ký túc xá.

Bảo vệ đến kiểm tra và phát hiện một cô gái đã tử vong. Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và tiến hành xác minh danh tính nạn nhân.

Kiểm tra tòa nhà AHX, lực lượng chức năng phát hiện trên tầng 6 có để lại đồ đạc được xác định là của nạn nhân. Từ các dấu vết ban đầu, công an nghi ngờ nạn nhân đã rơi từ tầng cao xuống đất.

Nạn nhân được xác định là N.T.N. là sinh viên năm 2 của một trường đại học. N. sinh sống tại một tòa nhà khác trong ký túc xá khu A, cách nơi xảy ra sự việc khoảng 100 m.

Đến rạng sáng 22-4, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Va chạm xe đầu kéo, nam sinh viên tử vong tại chỗ

Va chạm xe đầu kéo, nam sinh viên tử vong tại chỗ

(NLĐO)- Nam sinh 18 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Đồng An, tử vong sau va chạm với xe đầu kéo khi đang trên đường đi học

Phát hiện thiếu niên tử vong khi ngồi chơi game xuyên đêm ở TPHCM

(NLĐO)- Một thiếu niên 16 tuổi được phát hiện tử vong khi đang ngồi trong tiệm game ở phường Bình Cơ, TPHCM

Tài xế tử vong trên đường ở TPHCM: Cảnh báo mối nguy giữa nắng nóng gay gắt

(NLĐO)- Khi nhiệt độ ngoài trời liên tục duy trì ở mức cao, nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nhóm lao động ngoài trời, tài xế...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo