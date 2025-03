Xác minh nhóm đối tượng nghi cầm súng xông vào nhà dân dọa bắn

Ngày 6-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp với Công an xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi làm rõ thông tin nhóm người cầm vật giống súng xông vào nhà dân dọa bắn và hành hung người khác.

"Hiện công an đã mời làm việc với người liên quan để lấy lời khai, đồng thời trích xuất dữ liệu từ camera an ninh để xác minh vụ việc" - lãnh đạo Công an xã Hành Trung thông tin.

Nhóm đối tượng nghi sử dụng súng xông vào nhà dân dọa bắn. Ảnh cắt từ video

Trước đó, sáng 6-3, mạng xã hội lan truyền bài đăng, kèm video do camera an ninh ghi lại, với nội dung về vụ ẩu đả của một nhóm người.

Nội dung tài khoản mạng xã hội ghi: "Giang hồ cầm dao. Vũ khí hàng nóng súng vào nhà đánh người, cầm súng dọa bắn. Gia đình chúng em mong cộng đồng mạng chia sẻ để lấy lại công bằng cho gia đình em chứ gia đình em hiện rất lo sợ chúng sẽ hành hung lần nữa".

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào chiều 5-3. Sau vụ ẩu đả, một người đàn ông trong nhà bị thương.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, làm rõ.