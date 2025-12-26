Xác minh thanh niên "điều" chó cắn vào mặt người phụ nữ, "tác động vật lý" vào người cứu nạn

Ngày 26-12, Công an xã Hồng Vân (TP Hà Nội) đang xác minh vụ xô xát xảy ra trên địa bàn.



Con chó tấn công người phụ nữ. Ảnh: Gif

Trước đó, ngày 25-12, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại sự việc hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, lao vào xô xát giữa đường. Khi hai bên đang ẩu đả, một nam thanh niên dắt theo con chó lớn bất ngờ xuất hiện tại hiện trường. Sau đó, nam thanh niên này "điều" con chó về phía hai người đang đánh nhau.

Tuy nhiên, con chó không lao vào những người đang xô xát mà bất ngờ quay sang tấn công một phụ nữ đứng gần đó. Bị tấn công người phụ nữ ngã ra đường la hét khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ.

Chứng kiến sự việc, một người đàn ông được cho là người thân của nạn nhân lập tức lao tới, dùng sức kéo con chó ra để cứu người. Dù bị tác động mạnh, con vật vẫn không chịu nhả ra.

Đáng chú ý, khi người đàn ông gần kéo được con chó khỏi người phụ nữ, nam thanh niên bất ngờ có hành vi tác động vật lý vào người đang tham gia cứu nạn. Việc này khiến tình hình càng trở nên căng thẳng và hỗn loạn hơn.