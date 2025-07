Tối 21-7, đại diện Chủ đầu tư GHomes Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã nắm được các thông tin một số người dân phản ánh khi đưa xe ô tô vào gửi "tránh bão" tại GHomes Hạ Long (Dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Đồi Ngân hàng) bị nhân viên bảo vệ "hét giá" 500.000 đồng/đêm/xe. Chủ đầu tư GHomes Hạ Long đã đề nghị Ban Quản lý tòa nhà GHomes Hạ Long xác minh vụ việc.

Ngay sau đó, Ban Quản lý tòa nhà GHomes Hạ Long đã có văn bản thông báo về việc xử lý phản ánh về tình trạng nhận trông giữ xe, thu phí trái phép tại dự án.

Trong văn bản, Ban Quản lý tòa nhà GHomes Hạ Long cho biết hiện tại dự án vẫn đang trong giai đoạn bàn giao các căn hộ, Ban Quản lý tòa nhà chưa đưa vào vận hành chính thức hệ thống Car Parking; chưa có thông báo nhận xe cũng như thu phí gửi xe của cư dân cũng như khách vãng lai bên ngoài.

Việc nhân viên an ninh trật tự tự ý nhận xe ngoài, thu phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân mà không có phiếu thu, biên lai (theo mẫu) là hành vi cá nhân sai trái, lợi dụng sự cố thiên tai bão lụt để thu lợi bất chính, vi phạm nghiêm trọng quy định của Ban Quản lý tòa nhà.

"Sau khi nhận được thông tin sự việc, Ban Quản lý tòa nhà đã lập tức yêu cầu bộ phận an ninh xác minh sự việc, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể (yêu cầu nhà thầu an ninh cho thôi việc với cá nhân vi phạm, kể cả việc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu an ninh nếu là sai phạm có hệ thống). Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, chúng tôi cũng sẽ xem xét có đơn trình báo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định"-Ban Quản lý tòa nhà GHomes Hạ Long nêu rõ.

Văn bản thông báo của Ban Quản lý tòa nhà GHomes Hạ Long

Trước đó, chị N.P.L. (trú tại phường Hồng Gai) phản ánh khoảng 15 giờ ngày 21-7, chị có mang xe ô tô đi gửi để tránh bão. Do một số khu vực ở gần nhà đã hết chỗ và được người quen mách rằng ở GHomes Hạ Long vẫn chưa có cư dân vào ở nên còn nhiều chỗ đậu xe, lại ở vị trí trên cao và an toàn nên chị L. đã đem xe ô tô đến đó gửi.

Sau khi ngỏ ý gửi 2 xe ô tô ở đây để tránh bão thì bảo vệ thông báo mức giá là 500.000 đồng/đêm/xe. Nghĩa là nếu gửi 2 chiếc xe ô tô trong 2 ngày sẽ mất 2 triệu đồng, quá đắt nên chị L đi xe về chứ không gửi nữa.

Chị L. cho rằng bản thân và nhiều người khác sẵn sàng bỏ tiền ra để bảo vệ tài sản của mình, song việc nhân viên bảo vệ GHomes Hạ Long tự phát giá gửi xe 500.000 đồng/đêm/xe là quá cao.

"Trong khi bão đang đến gần, chính quyền hỗ trợ người dân gia cố bảo vệ tài sản thì có một số người lại chờ nước đục thả câu lợi dụng lúc người dân khó khăn để trục lợi cá nhân" - Chị L. bức xúc.

Tương tự như chị L., nhiều chủ xe cũng đã quay đầu sau khi nghe nhân viên bảo vệ GHomes Hạ Long "hét giá" như trên.

Một chủ phương tiện khác chia sẻ: "Tôi cho rằng đây là hành vi lợi dụng thiên tai bão lũ để thu lợi bất chính của một số cá nhân và cần phải làm rõ hành vi trục lợi của các cá nhân này có tổ chức hay không?".