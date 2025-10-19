HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Nạn nhân là một học sinh lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, lnghi bị cha dượng đánh đập phải nhập viện.

Chiều 19-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Công an xã Cổ Đạm đang tiến hành xác minh thông tin trên địa bàn có một bé gái nghi bị cha dượng hành hung phải nhập viện.

Xác minh thông tin bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu L. với những vết thương nghi do bị cha dượng đánh được đăng tải trên tài khoản Facebook Phan Thị Kim Oanh.

"Qua xác minh ban đầu có sự việc cháu bị đánh. Ngay sau khi nắm bắt được tình hình, chính quyền địa phương cũng đã đến động viên cháu" - ông Tuấn xác nhận.

Xác minh thông tin bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành - Ảnh 2.

Cháu L. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Facebook Phan Thị Kim Oanh

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 19-10, tài khoản Facebook Phan Thị Kim Oanh chia sẻ thông tin tại Bệnh viện TP Vinh cũ (tỉnh Nghệ An) có bé gái học lớp 5 trường Tiểu học Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) phải nhập viện do bị bố dượng hành hung, đánh đập rất nhiều lần.

Xác minh thông tin bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành - Ảnh 3.

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu L.

Tài khoản Facebook này thể hiện bức xúc và kêu gọi: Ai biết đường dây nóng bạo lực trẻ em nhờ gọi báo tin, tố cáo giúp cháu.

Kèm theo nội dung là hình ảnh, clip bé gái bị đánh với chi chít dấu roi in hằn ở lưng, mông, đùi và chân. Đặc biệt, trên đầu cháu còn có vết thương phải dùng gạc băng lại.

Xác minh thông tin bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành - Ảnh 4.

Nội dung sự việc về việc cháu L. bị cha dượng hành hung được tài khoản Facebook Phan Thị Kim Oanh đăng tải.

Trong đoạn clip được đăng tải, cháu bé nói rằng mình tên H.T.N.L ở xã Cổ Đạm.

Cháu kể lại vào ngày 18-9, bố cho rằng cháu nói dối liên quan đến việc bà đến nhà chơi, nên đã đánh cháu.

Công an Hà Nội: Xử lý nghiêm vụ bé trai viết "tâm thư kêu cứu" bị mẹ kế bạo hành

Công an Hà Nội: Xử lý nghiêm vụ bé trai viết "tâm thư kêu cứu" bị mẹ kế bạo hành

(NLĐO)- Công an TP Hà Nội sẽ điều tra, giải quyết triệt để vụ bé trai viết "tâm thư kêu cứu" bị mẹ kế bạo hành, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Khởi tố người cha bạo hành, ngăn cấm 2 con đến trường

(NLĐO)- Nhiều lần đánh đập, hành hạ, ngăn cấm 2 con đến trường, người đàn ông 38 tuổi ở Hưng Yên bị khởi tố.

Vụ bé trai viết "Tâm thư kêu cứu" bị mẹ kế bạo hành: Người thân lên tiếng

(NLĐO)- Theo lời kể của người cô ruột, sau sự việc, bé trai viết "tâm thư kêu cứu", nói sống với mẹ kế đã bị sang chấn tâm lý, hoảng loạn.

