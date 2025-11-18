Xác minh thông tin một nhà vệ sinh công cộng biến mất ở trung tâm TP HCM

Ngày 18-11, đại diện Công an phường Sài Gòn, TP HCM cho biết đang xác minh thông tin doanh nghiệp trình báo về việc một nhà vệ sinh công cộng vừa biến mất.

Vị trí lắp đặt nhà vệ sinh công cộng trước đây

Chủ doanh nghiệp nêu trên, trụ sở ở phường Xuân Hòa, cho biết tháng 5-2023, công ty được UBND TP HCM cho phép đầu tư lắp đặt một nhà vệ sinh công cộng miễn phí gắn ki-ốt trị giá khoảng 500 triệu đồng tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.

Sáng 11-11, nhà vệ sinh công cộng này biến mất, kèm tủ đá, tủ đông và thiết bị pha chế nước giải khát.

Đến ngày 12-11, chủ công ty đến Công an phường Sài Gòn trình báo. Chủ công ty cũng quay lại vị trí trên thì thấy bị rào chắn, một nhóm người đang thi công.

Theo ghi nhận vào trưa 17-11, một nhà vệ sinh công cộng khác đã được lắp đặt tại vị trí trên.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an làm rõ.