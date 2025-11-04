TP HCM: Xác minh video nam thanh niên mặc áo đỏ đập gãy gương ô tô tải

Ngày 4-11, Công an phường Long Trường (TP HCM) đang xác minh video thanh niên chặn đầu ô tô tải.

Nam thanh niên dùng tay đập gãy gương xe tải.

Video cho thấy nam thanh niên chặn đầu ô tô rồi dùng tay đập gãy gương chiếu hậu. Vụ việc xảy ra trên đường Võ Chí Công, phường Long Trường.

Theo ông S. (42 tuổi, ngụ TP HCM) cho biết chiều tối 3-11, ông lái ô tô tải chạy trên đường Võ Chí Công, hướng từ cầu Phú Hữu đi vòng xoay Liên Phường. Khi vừa qua cầu Phú Hữu, 3 người trên một xe máy chạy vượt lên rồi tấp vào lề đường.

Sau đó, một thanh niên ngồi sau đi đến đầu xe ông S. rồi dùng tay đập gãy gương chiếu hậu rồi lên xe rời đi.

Hiện nguyên nhân đang được làm rõ.