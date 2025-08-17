Ngày 17-8, Công an phường Bảy Hiền (TP HCM) đang xác minh thông tin người đàn ông bị đánh đến gãy sống mũi.

Thời điểm xe máy ngã vào ô tô.

Trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ video một người đi xe máy tự ngã trước đầu ô tô. Sau đó, tài xế ô tô mở cửa, bước xuống nói chuyện với người đàn ông.

10 phút sau, khi đang trao đổi, người đi xe máy bất ngờ chửi bới, ra tay đánh liên tiếp tài xế ô tô.

Vụ việc được xác định xảy ra trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ), TP HCM lúc hơn 0 giờ ngày 17-8.

Theo tài xế ô tô (30 tuổi, lái xe dịch vụ) bị đánh, lúc đó anh đang chở khách. Do đoạn đường đang thi công, bị rào chắn nên anh đi sang làn đường ngược lại. "Sau khi ngã, người đó bất ngờ chửi, đánh tôi" - tài xế nói.

Anh cũng cho biết khi đến bệnh viện, anh được chuẩn đoán tràn dịch và gãy sống mũi.