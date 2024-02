“Xanh” để vào cuộc chơi lớn

Là "ông lớn" trong ngành tiêu dùng bán lẻ Việt Nam, Masan không ngừng nâng cao các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, phụng sự người tiêu dùng bằng sản phẩm xanh, sạch.

"Xanh" vào sản xuất, kinh doanh. Tham gia thị trường thực phẩm trong nhiều năm, Tập đoàn Masan nhanh chóng trở thành 1 trong những đơn vị dẫn đầu lĩnh vực cung cấp nông sản sạch. Điển hình là trong lĩnh vực sản xuất nông sản, Công ty WinEco (thành lập năm 2015), sau 8 năm đã cung cấp ra thị trường trên 150 loại sản phẩm rau củ quả đạt các chứng nhận an toàn từ Global GAP, VietGap và Organic. Trung bình, mỗi tháng WinEco cung cấp khoảng 3.000 tấn rau củ quả cho 134 WinMart, hơn 3.600 cửa hàng WinMart+, WIN, tương đương với 80% sản lượng rau củ quả tiêu thụ tại hệ thống.

Sản lượng lớn này đến từ 14 nông trường WinEco trên cả nước với tổng diện tích lên đến hơn 3.000 hecta. Toàn bộ quá trình canh tác được kiểm soát nghiêm ngặt, sử dụng những thiết bị, công nghệ hiện đại nhất từ các đối tác như Israel, Nhật Bản giúp chuẩn chỉnh từ khâu gieo mầm đến đóng gói. "Rau mầm WinEco được sản xuất trên hệ thống dây chuyền hiện đại từ khâu xử lý giá thể, gieo hạt bằng máy liên hợp tự động với giàn tưới phun sương cùng hệ thống quạt lưu thông giúp kiểm soát hệ thống vi khí hậu trong nhà, đến khâu thu hoạch giúp rau tránh được sâu bệnh và phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất" - đại diện WinEco nêu ví dụ.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Winmart

Không chỉ tập trung vào kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung ứng đến người tiêu dùng theo tiêu chuẩn "xanh", Masan còn triển khai hàng loạt giải pháp "xanh" nhằm hiện thực hóa chủ trương "xanh hóa", giảm thiểu tác động đến môi trường. 100% sản phẩm của WinEco đã được bao gói bằng vật liệu tự phân hủy sinh học. WinEco còn sử dụng giấy kraft và túi nilon tự phân hủy để thu hoạch và bao gói sản phẩm thay cho màng co và túi nilon thông thường, từ đó mang đến cho cộng đồng những sản phẩm "xanh" toàn diện.

Công ty WinCommerce, một thành viên khác của tập đoàn Masan, thì triển khai loạt giải pháp xanh tại hệ thống siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+/WIN, bao gồm thay thế nilon bằng 100% túi tự hủy sinh học, giảm thiểu hoặc thay thế các vật liệu nhựa sử dụng 1 lần bằng các vật phẩm thân thiện với môi trường.

Cam kết "xanh" đối với môi trường. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Masan đầu tư bài bản vào hệ thống xử lý nước thải tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất để giám sát ảnh hưởng của hoạt động nhà máy đến môi trường xung quanh. Cùng với đó là chủ động hướng tới lộ trình chuyển đổi sang việc sử dụng năng lượng phát thải carbon thấp.

Điển hình, Masan Consumer Holdings đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại do đối tác Hà Lan thiết kế tại các nhà máy ở Bình Dương, Hải Dương và Nghệ An. Trang trại chăn nuôi heo kỹ thuật cao của Masan tại Nghệ An cũng được đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại. Tại Tổ hợp chế biến thịt MEATDeli ở Hà Nam và MEATDeli ở Long An, nước thải sinh hoạt và nước thải từ quá trình sản xuất được thu gom để xử lý ra nước thải loại A trước khi thải vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của khu công nghiệp.

Trong số các công ty con, Masan High-Tech Materials đã thực hiện báo cáo lượng phát thải khí nhà kính trực tiếp của họ và thông tin liên quan khác từ các nguồn phát thải khí nhà kính chủ yếu. Các công ty con khác của Masan Group cũng đang chuẩn bị thiết lập hệ thống báo cáo và kiểm kê khí nhà kính.

Nhiều lợi ích Chọn con đường phát triển theo triết lý "Doing well by doing good", Masan tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu trên nền tảng kinh doanh bền vững, tạo những kỳ tích mang dấu ấn của chính mình xuyên suốt lịch sử hình thành. Đại diện tập đoàn Masan khẳng định: "Lợi ích của công tác "chuyển đổi xanh" không chỉ được đo lường bằng kết quả tài chính mà còn ở cách tập đoàn giải quyết các vấn đề ESG xuyên suốt các hoạt động và chuỗi giá trị cũng như tạo ra tác động xã hội và môi trường tích cực. Trong hành trình của mình, Masan vững bước cùng cộng đồng, các bên liên quan và vững bước cùng sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam".

Trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon ra môi trường, Masan đã đưa tỉ lệ sử dụng sinh khối tại các nhà máy của Masan Consumer lên 85%. Gần đây nhất, năm 2022, Masan MEATLife đã chuyển đổi được 1 trong 4 nhà máy từ sử dụng năng lượng không tái tạo sang sử dụng 100% sinh khối từ trấu và phế thải mùn cưa.

Masan High-Tech Materials được ghi nhận là công ty sử dụng nhiều năng lượng nhất, nhưng cũng là công ty đi đầu các chương trình tiết kiệm năng lượng với nhiều sáng kiến quan trọng được triển khai trong năm 2022. Những nỗ lực này đã mang về kết quả đáng khích lệ: Masan High-Tech Materials đạt được Chứng nhận Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018 trong năm 2022.