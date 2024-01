Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội mới đây đã kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép thí điểm đặt hàng sử dụng xe buýt điện trong thời hạn một năm đối với 9 tuyến xe buýt hết hạn thầu năm 2024. Đây là những tuyến xe buýt có lưu lượng vận chuyển hành khách khá lớn, nối trung tâm Hà Nội với các vùng ngoại thành như Đông Anh, sân bay Nội Bài… và cả địa phương lân cận là tỉnh Bắc Ninh. 9 tuyến xe buýt sắp hết hạn thầu sử dụng năng lượng hóa thạch này, nếu được chính quyền thủ đô chấp thuận, sẽ được chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo.



Trường hợp UBND TP Hà Nội "bật đèn xanh", Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội sẽ hoàn thiện xong thủ tục đặt hàng. Sau đó, lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá đối với xe buýt điện loại trung bình và nhỏ để làm cơ sở đấu thầu 9 tuyến xe buýt điện.

Trước đó, từ cuối năm 2021, TP Hà Nội đã đưa vào vận hành thương mại 9 tuyến xe buýt điện sau 6 tháng tiến hành thử nghiệm thành công. Tiếp đó, đến mùa hè năm 2023, xe buýt điện có thêm tuyến thứ 10 từ khu đô thị cao cấp Ocean Park đi sân bay quốc tế Nội Bài.

Mỗi ngày, khoảng 200 xe buýt điện Green Bus đã chuyên chở hàng ngàn hành khách trên những tuyến giao thông đông đúc của Hà Nội. Đây đều là những xe buýt chạy 100% năng lượng điện, hoàn toàn không phát thải, không có mùi gây say xe và không gây ô nhiễm tiếng ồn đô thị.

Là xe buýt điện thông minh, Green Bus mang đến những tiện nghi và an toàn vượt trội cho hành khách. Xe có hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn; chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai...; wifi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí, hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình, cảnh báo lùi, quan sát khi dừng đỗ...

Việc đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện tại thủ đô Hà Nội hướng tới đồng thời 2 mục tiêu, đó là phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng hiện đại và góp phần bảo vệ môi trường ở Hà Nội. Sự hiện diện của xe buýt điện đã góp phần vào sự phát triển thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh. Nếu có thêm 9 tuyến xe buýt điện mới, Hà Nội sẽ dần hướng tới "xanh hóa" giao thông công cộng khi đưa vào vận hành đường sắt đô thị chạy điện và xe đạp điện công cộng.

Hướng phát triển trên phù hợp với cam kết quốc tế của Chính phủ nước ta là đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Nhằm thực hiện cam kết này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methane của ngành giao thông vận tải. Trong đó, với lĩnh vực giao thông đô thị, đặt mục tiêu từ năm 2025, thay thế, đầu tư mới 100% xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh tại thủ đô Hà Nội.