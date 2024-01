Xanh hóa không gian sống của Singapore

Từ định hướng này, hàng chục năm quy hoạch sau đó, chính quyền và người dân đã biến đảo quốc sư tử thành một trong những siêu đô thị xanh nhất thế giới, đồng thời dẫn đầu về thiết kế xây dựng bền vững.



Chưa hài lòng, chính phủ Singapore còn theo đuổi hàng loạt mục tiêu tham vọng để biến "thành phố vườn tược" thành "thành phố giữa khu vườn" - như giải thích của Thủ tướng Lý Hiển Long năm 2012. "Nghĩa là phải kết nối các khu dân cư với địa điểm của chúng ta bằng công viên, vườn tược, cảnh quan đường phố và mảng xanh thẳng đứng" - Thủ tướng Lý Hiển Long giải thích.

Theo bà Chua Yen Ling, một giám đốc tại Ủy ban Vườn Quốc gia Singapore, mảng xanh luôn được ưu tiên trong các bản quy hoạch của nước này, bao gồm để dành đất trồng cây khi làm đường và quy hoạch công viên ở mọi nơi.

Nhà kính Cloud Forest khổng lồ tại Gardens by the Bay, nơi tận dụng rác thải để tạo năng lượng và thu thập nước mưa tưới cây Ảnh: DPA

Cảm nhận rõ nét về "con đường màu xanh" mà Singapore đang đi thể hiện ở sân bay Changi. Được xây dựng vào năm 2019, Jewel là khu phức hợp giải trí và mua sắm kết nối với các nhà ga của Changi. Điểm nhấn của Jewel là thác nước trong nhà cao nhất thế giới Rain Vortex (cao 40 m) đổ xuống từ phần trần bằng kính, bao quanh là hàng loạt vườn treo trên tường kính.

Cũng chọn cách trồng cây theo phương thẳng đứng là khách sạn Parkroyal on Pickering, bao gồm từ vườn sân thượng đến cây treo tường, với khoảng 50 loài khác nhau sinh sôi trong không gian rộng 15.000 m2. Song, không nơi nào mà kỹ thuật tạo mảng xanh vượt trội của Singapore nở rộ như tại Gardens by the Bay - công viên khổng lồ đa phong cách, sắc màu nằm bên vịnh. Tại đây có 18 "siêu cây" nổi tiếng - với hơn 160.000 cây "mọc" trên giàn bằng kim loại - và 2 nhà kính rộng bát ngát.

Tại các công viên và khu vườn khắp Singapore, mọi thứ vận hành theo cơ chế tái chế. "Lá khô và cành cây sau khi cắt tỉa được đưa vào lò đốt sinh khối. Năng lượng sinh ra dư sử dụng cho hệ thống điều hòa nội bộ trong khi nước mưa được thu thập để tưới cây" - hướng dẫn viên Gee Soo giải thích.

Một hình ảnh xanh hóa mềm mại khác nằm trong Vườn Phong lan quốc gia, "nhà" của bộ sưu tập phong lan lớn nhất thế giới. Phong lan là quốc hoa của Singapore và nước này "khoe" tài lai tạo lan hàng đầu của mình bằng cách đặt tên thành viên các hoàng gia, các nhà lãnh đạo toàn cầu hay người nổi tiếng đến thăm cho những loài lan mới. Vinh dự đặc biệt này chính là mấu chốt của chiến lược "ngoại giao phong lan" Singapore.

Tinh thần xanh của Singapore còn thể hiện ở các thùng rác thông minh kiêm điểm phát WiFi chạy bằng năng lượng mặt trời đặt ở khu dân cư, tự động thông báo cho bên thu gom mỗi khi rác đầy.

Với "Kế hoạch xanh 2030" mới nhất, Singapore thậm chí muốn tiến xa hơn nữa: Hóa thân thành "thành phố giữa thiên nhiên" vào cuối thập kỷ này bằng cách trồng thêm 1 triệu cây xanh.