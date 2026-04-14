Kinh tế

Xanh SM bất ngờ đổi tên thương hiệu

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Theo Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh, việc đổi tên thương hiệu nhằm thống nhất nhận diện trên toàn hệ thống

Ngày 14-4, Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) chính thức công bố chuyển đổi thương hiệu Xanh SM thành Green SM, nhằm đồng bộ nhận diện với các thị trường quốc tế và hướng tới giai đoạn phát triển toàn cầu.

Cùng với đó, Green SM ra mắt phiên bản ứng dụng mới thân thiện hơn và mở rộng mô hình Platform ra thị trường quốc tế.

Theo hãng xe công nghệ này, việc đổi tên thương hiệu nhằm thống nhất nhận diện trên toàn hệ thống, tạo trải nghiệm liền mạch, quen thuộc cho người dùng khi di chuyển tại nhiều quốc gia. Đây là bước đi nằm trong chiến lược tổng thể nhằm mở rộng hệ sinh thái, kết nối xuyên biên giới.

Xanh SM đổi tên thành Green SM - Ảnh 1.

Taxi Xanh SM

Song song đó, GSM triển khai nhiều nâng cấp về sản phẩm, dịch vụ. Nổi bật là phiên bản hoàn toàn mới của ứng dụng Green SM với giao diện hiện đại, tối giản, tối ưu trải nghiệm người dùng và có thể sử dụng chung tại tất cả các thị trường mà doanh nghiệp đang hoạt động. Ứng dụng tích hợp công nghệ AI, hỗ trợ cá nhân hóa hành trình và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, mang lại trải nghiệm xuyên suốt khi sử dụng dịch vụ ở nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, GSM đưa vào vận hành tổng đài 4 số 1555 thay thế số 1900 2088 trước đây, giúp người dùng dễ nhớ, dễ tiếp cận dịch vụ theo cách truyền thống. Green SM vẫn duy trì hình thức vẫy xe trực tiếp trên đường.

Bên cạnh đó, GSM mở rộng mô hình kinh tế chia sẻ Platform sang Indonesia và Philippines, tạo cơ hội cho cá nhân, doanh nghiệp sở hữu ô tô điện VinFast tham gia hệ sinh thái, vận hành theo tiêu chuẩn chung và tạo nguồn thu nhập ổn định.

Xanh SM đổi tên thành Green SM - Ảnh 2.

Xanh SM có nhiều dịch vụ

Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM - Green and Smart Mobility) được thành lập vàongày 6-3-2023.

Sau 3 năm hoạt động, GSM đã trở thành nền tảng vận tải thuần điện quy mô lớn tại Đông Nam Á, hiện diện tại Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines, với hơn 186.000 ô tô và xe máy điện đang vận hành. Doanh nghiệp đã thực hiện 620 triệu chuyến xe, tổng quãng đường di chuyển đạt 4,2 tỉ km, góp phần cắt giảm khoảng 580.000 tấn CO₂, tương đương khả năng hấp thụ của 27 triệu cây xanh mỗi năm.

Ngoài ra, GSM đang đồng hành cùng gần 100 doanh nghiệp vận tải và 11 hãng xe buýt trong quá trình chuyển đổi xanh. Sáng kiến liên minh doanh nghiệp xanh – Green Alliance Frontier – do GSM khởi xướng đã thu hút hơn 400 đối tác tham gia.

GSM miễn phí thuê, đổi pin 3 năm cho tài xế Xanh SM Bike

(NLĐO) - Ngày 26-3, Công ty GSM triển khai chương trình miễn phí thuê và đổi pin lên tới 3 năm cho tất cả tài xế xe máy điện Xanh SM Bike.

Vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT Xanh SM

(NLĐO) – Vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng trở thành Chủ tịch Chủ tịch Công ty Di chuyển Xanh và Thông minh GSM.

Xanh SM của tỉ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới

(NLĐO) - Ngày 28-2, Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) công bố hoàn tất sáp nhập Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF).

Vinfast ô tô điện đổi tên Xanh SM
