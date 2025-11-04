Xây công viên gần 100 tỉ đồng tại khu Trường đua Phú Thọ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xây công viên gần 100 tỉ đồng tại khu Trường đua Phú Thọ

ÁI MY

(NLĐO) - Công viên khu Trường đua Phú Thọ, TP HCM rộng 6,45ha với nhiều tiện ích, có tổng mức đầu tư gần 100 tỉ đồng.

Ngày 4-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11 tổ chức lễ khởi công công trình Công viên khu Trường đua Phú Thọ – khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên tại phường Phú Thọ, TP HCM.

Khởi công công viên gần 100 tỉ đồng tại khu Trường đua Phú Thọ - Ảnh 1.

Phối cảnh công viên khu Trường đua Phú Thọ - Ảnh: BTC

Công viên rộng 6,45ha

Theo ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án, cách đây hơn 10 năm, TP HCM đã chấp thuận chủ trương dành quỹ đất quý giá tại khu Trường đua Phú Thọ để xây dựng công viên cây xanh theo đề nghị của cử tri và người dân quận 11. Năm 2018, đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 được phê duyệt, đặt nền tảng phát triển cho khu vực này.

Đến ngày 24-6-2025, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công viên trên diện tích 6,45 ha, tiếp giáp ba trục đường chính gồm Lê Đại Hành, đường dự phóng 2 và 3 nội khu Trường đua. 

Khởi công công viên gần 100 tỉ đồng tại khu Trường đua Phú Thọ - Ảnh 2.

Nghi thức khởi công công trình Công viên khu Trường đua Phú Thọ ngày 4-11

Dự án có tổng mức đầu tư gần 100 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2026.

Công viên được thiết kế theo ý tưởng cách điệu từ khối kim cương với các hạng mục: 3,6ha cây xanh – thảm cỏ, 0,8 ha hồ nước – mặt nước cảnh quan và 1,2 ha đường nội bộ, sân bãi. Không gian được chia thành nhiều khu chức năng như quảng trường, sân chơi đa năng hơn 5.000m², khu vui chơi thể thao ngoài trời cho thanh thiếu niên, cùng hệ thống cây xanh, đồi cảnh quan, nhà chờ, khu công trình phụ trợ (nhà bảo vệ, nhà vệ sinh công cộng, dịch vụ, kỹ thuật, bãi xe…).

Khởi công công viên gần 100 tỉ đồng tại khu Trường đua Phú Thọ - Ảnh 3.

Khởi công công viên gần 100 tỉ đồng tại khu Trường đua Phú Thọ - Ảnh 4.

Phối cảnh công viên khu Trường đua Phú Thọ nhìn từ trên cao - Ảnh: BTC

Các công trình điểm nhấn gồm cầu lăng kính, cầu dạo quanh hồ, đài phun nước, sân khấu nhạc nước, cùng hệ thống kỹ thuật hiện đại: cấp thoát nước, chiếu sáng, tưới tự động, camera, wifi...

Dự án trọng điểm nâng chất lượng sống

Tại lễ khởi công, ông Đinh Chí Thịnh, Chủ tịch UBND phường Phú Thọ, cho biết đây là một trong 14 dự án đầu tư xây dựng tại khu Trường đua Phú Thọ, đồng thời là công trình trọng điểm của phường trong giai đoạn hiện nay. Dự án mang ý nghĩa phát triển bền vững và nhân văn, góp phần chỉnh trang đô thị, tăng mảng xanh, giảm nhiệt đô thị và nâng cao chất lượng sống người dân. 

Khởi công công viên gần 100 tỉ đồng tại khu Trường đua Phú Thọ - Ảnh 5.

Khởi công công viên gần 100 tỉ đồng tại khu Trường đua Phú Thọ - Ảnh 6.

Phối cảnh cây xanh, thảm cỏ và khu vực hồ nước cảnh quan của công viên - Ảnh: BTC

Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát được yêu cầu tập trung nguồn lực, áp dụng kỹ thuật tiên tiến để đảm bảo công trình đúng tiến độ, chất lượng, an toàn. Các đơn vị thuộc phường Phú Thọ sẽ phối hợp, tháo gỡ kịp thời khó khăn trong quá trình thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án hoàn thành.

Hiện trong khu Trường đua Phú Thọ có 14 dự án được đầu tư, gồm 6 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11 làm chủ đầu tư và 8 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM thực hiện.

Tin liên quan

TP HCM: Công viên tại số 1 Lý Thái Tổ phục vụ Tết Nguyên đán 2026

TP HCM: Công viên tại số 1 Lý Thái Tổ phục vụ Tết Nguyên đán 2026

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo hoàn thành công viên cây xanh, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại số 1 Lý Thái Tổ trước Tết nguyên đán.

Lễ kỳ siêu tại Công viên Lê Thị Riêng và ký ức về Nghĩa trang Đô Thành

(NLĐO) - Lễ kỳ siêu tưởng niệm chư anh linh tại Nghĩa trang Đô Thành sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9-11

Chùm ảnh: Khu đất Bến Nhà Rồng, số 1 Lý Thái Tổ sẽ làm không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên

(NLĐO) - Hai khu đất vàng Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) và số 1 Lý Thái Tổ (quận 10 cũ) sẽ mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và làm công viên

TP HCM Dự án đầu tư xây dựng công viên lễ khởi công Trường đua Phú Thọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo