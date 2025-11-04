Xây công viên gần 100 tỉ đồng tại khu Trường đua Phú Thọ

Ngày 4-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11 tổ chức lễ khởi công công trình Công viên khu Trường đua Phú Thọ – khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên tại phường Phú Thọ, TP HCM.

Phối cảnh công viên khu Trường đua Phú Thọ - Ảnh: BTC

Công viên rộng 6,45ha

Theo ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án, cách đây hơn 10 năm, TP HCM đã chấp thuận chủ trương dành quỹ đất quý giá tại khu Trường đua Phú Thọ để xây dựng công viên cây xanh theo đề nghị của cử tri và người dân quận 11. Năm 2018, đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 được phê duyệt, đặt nền tảng phát triển cho khu vực này.

Đến ngày 24-6-2025, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công viên trên diện tích 6,45 ha, tiếp giáp ba trục đường chính gồm Lê Đại Hành, đường dự phóng 2 và 3 nội khu Trường đua.

Nghi thức khởi công công trình Công viên khu Trường đua Phú Thọ ngày 4-11

Dự án có tổng mức đầu tư gần 100 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2026.

Công viên được thiết kế theo ý tưởng cách điệu từ khối kim cương với các hạng mục: 3,6ha cây xanh – thảm cỏ, 0,8 ha hồ nước – mặt nước cảnh quan và 1,2 ha đường nội bộ, sân bãi. Không gian được chia thành nhiều khu chức năng như quảng trường, sân chơi đa năng hơn 5.000m², khu vui chơi thể thao ngoài trời cho thanh thiếu niên, cùng hệ thống cây xanh, đồi cảnh quan, nhà chờ, khu công trình phụ trợ (nhà bảo vệ, nhà vệ sinh công cộng, dịch vụ, kỹ thuật, bãi xe…).

Phối cảnh công viên khu Trường đua Phú Thọ nhìn từ trên cao - Ảnh: BTC

Các công trình điểm nhấn gồm cầu lăng kính, cầu dạo quanh hồ, đài phun nước, sân khấu nhạc nước, cùng hệ thống kỹ thuật hiện đại: cấp thoát nước, chiếu sáng, tưới tự động, camera, wifi...

Dự án trọng điểm nâng chất lượng sống

Tại lễ khởi công, ông Đinh Chí Thịnh, Chủ tịch UBND phường Phú Thọ, cho biết đây là một trong 14 dự án đầu tư xây dựng tại khu Trường đua Phú Thọ, đồng thời là công trình trọng điểm của phường trong giai đoạn hiện nay. Dự án mang ý nghĩa phát triển bền vững và nhân văn, góp phần chỉnh trang đô thị, tăng mảng xanh, giảm nhiệt đô thị và nâng cao chất lượng sống người dân.

Phối cảnh cây xanh, thảm cỏ và khu vực hồ nước cảnh quan của công viên - Ảnh: BTC



Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát được yêu cầu tập trung nguồn lực, áp dụng kỹ thuật tiên tiến để đảm bảo công trình đúng tiến độ, chất lượng, an toàn. Các đơn vị thuộc phường Phú Thọ sẽ phối hợp, tháo gỡ kịp thời khó khăn trong quá trình thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án hoàn thành.

Hiện trong khu Trường đua Phú Thọ có 14 dự án được đầu tư, gồm 6 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11 làm chủ đầu tư và 8 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM thực hiện.