Xây dựng cơ chế thí điểm để giảm giá nhà

Chiều 8-1, Diễn đàn "Triển vọng thị trường bất động sản năm 2026 - Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới" do Báo Xây dựng tổ chức diễn ra tại Saigon Marina IFC (TPHCM).

Giao đất bằng bảng giá đất

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, phân khúc thị trường nhà ở còn lệch pha, sản phẩm giá phù hợp ít, sản phẩm cao cấp số lượng lớn.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nêu nhiều nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Theo ông, giá bất động sản tăng cao là thách thức thị trường và đòi hỏi nhiều giải pháp trong thời gian tới.

Thứ trưởng cho biết, dự kiến đề xuất Quốc hội đề án thí điểm phát triển nhà ở thương mại với giá phù hợp trên nguyên tắc chỉ định chủ đầu tư và giao đất theo bảng giá đất.

"2 việc này sẽ thuận lợi giảm giá nhà. Giao nhà đầu tư thực hiện nhanh và giá phù hợp cho người dân. Chúng tôi đang xây dựng đề án thí điểm và sớm trình trong năm 2026, góp phần thúc đẩy nguồn cung nhà ở phù hợp" – ông Nguyễn Văn Sinh nói.

Cả nước hiện có 1.114 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đang triển khai, với khoảng 529.000 căn.

Bên cạnh đó, 698 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với quy mô hơn 657.000 căn, đạt khoảng 62% mục tiêu đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Năm 2025, cả nước đã hoàn thành trên 102.000 căn nhà ở xã hội, vượt kế hoạch đề ra.

Gỡ vướng hàng ngàn dự án

Một trong những nội dung trọng tâm cho thị trường nhà ở đó là sớm giải quyết vướng mắc cho các dự án.

Ông Nguyễn Văn Sinh cho biết, theo Ban Chỉ đạo 751 (Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng), trong tổng số 2.991 dự án gặp vướng mắc trên cả nước với quy mô 153.433 ha. Đến nay, đã tháo gỡ được 926 dự án, quy mô hơn 52.000 ha, với tổng mức đầu tư 724.650 tỉ đồng.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết sẽ phát huy kết quả năm 2025 tiếp tục phát triển nhà ở xã hội, để đạt mục tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trong thời gian tới.

"Việc này góp phần tháo gỡ hàng trăm ngàn ha đất đóng băng, chống lãng phí nguồn lực của nhà nước và doanh nghiệp, giúp nhiều doanh nghiệp tránh phá sản, tạo việc làm, ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực lớn vào nền kinh tế" – ông Nguyễn Văn Sinh nói.

Ngoài ra, còn lại 2.065 dự án có khó khăn vướng mắc được các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện phân loại theo từng nhóm vấn đề, thẩm quyền.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết sẽ cùng các địa phương rà soát lại chương trình phát triển nhà ở để thúc đẩy phát triển nhà ở đảm bảo chương trình, kế hoạch… bảo đảm không dư thừa sản phẩm không phù hợp, tăng sản phẩm giá phù hợp.

Bên cạnh đó sẽ hoàn thiện hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản; đồng thời xây dựng mã định danh bất động sản để tạo ra sự minh bạch, công khai hơn trong giao dịch bất động sản.