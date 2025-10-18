Xây dựng Công đoàn phường Phú Thọ Hòa vững mạnh toàn diện

Sáng 18-10, Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Phú Thọ Hòa, TP HCM, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã được tổ chức với sự tham gia của 70 đại biểu.

Quang cảnh hội nghị.

Ngay từ khi thành lập, Công đoàn phường thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ do LĐLĐ TP HCM cũng như do Đảng ủy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường giao phó. Tiêu biểu như: Duy trì phát động tuyên truyền, vận động ủng hộ Nhân dân Cuba; Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tham gia tổ chức các hoạt động như chăm lo các gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ, ngày hội bình ổn giá, ra quân bảo vệ môi trường, chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hội thi, tập huấn PCCC… Tham mưu tốt trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường trong việc tổ chức 2 đợt hoạt động "Ngày hội non sông" năm 2025 chăm lo gần 900 phần quà (nhu yếu phẩm, sổ tiết kiệm, hiện kim) cho đoàn đoàn viên, hội viên, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 307 triệu đồng; trao 59 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập...

Ông Phạm Hưng Quốc Bảo, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ Hòa cho biết, thời gian vừa qua, dù mới thành lập và vẫn còn phải đối diện với một số khó khăn nhất định nhưng Công đoàn phường đã nhanh chóng đi vào hoạt động. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Công đoàn từng bước khẳng định vai trò là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Ông Phạm Hưng Quốc Bảo, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ Hòa phát biểu tại hội nghị.

Định hướng cho nhiệm kỳ mới, ông Phạm Hưng Quốc Bảo đề nghị Công đoàn phường phải thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng mọi cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ. Phát động và tổ chức hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, công dân số... Tiếp tục quan tâm đổi mới về nội dung hoạt động của Công đoàn, chăm lo, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động với nhiều cách làm mới sáng tạo, trong đó chú trọng đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Tập trung ứng dụng mạnh mẽ công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, tập hợp, phục vụ cho đoàn viên, người lao động...

Nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Phú Thọ Hòa hướng đến các mục tiêu: Xây dựng Công đoàn phường vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; Làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân và người lao động; Xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân, viên chức và người lao động...

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Công đoàn phường đã đề ra các chỉ tiêu: Phấn đấu hướng dẫn vận động 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập công đoàn cơ sở theo quy định; Phấn đấu có ít nhất 95% người lao động làm việc ở các đơn vị, tổ chức khu vực nhà nước là đoàn viên Công đoàn; Phấn đấu có ít nhất 90% người lao động làm việc ở các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là đoàn viên Công đoàn; 100% cán bộ Công đoàn phường tham gia phong trào Khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình...

Bà Nguyễn Ngọc Nga giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Phú Thọ Hòa

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn phường Phú Thọ Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hội nghị đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành và nhân sự chủ chốt của Công đoàn phường Phú Thọ Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030, theo đó, bà Nguyễn Ngọc Nga làm Chủ tịch Công đoàn phường.