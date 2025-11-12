HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xây dựng đề án nhà ở phù hợp với túi tiền của người dân

V.Duẩn - L.Thúy

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao

Sáng 11-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, trong đó tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội (NƠXH). Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương.

Sau khi nghe các bộ, ngành, địa phương báo cáo, phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ các quan điểm phát triển NƠXH là chủ trương lớn, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, thể hiện tính tiến bộ, công bằng của xã hội, bảo đảm quyền có chỗ ở của người dân, "an cư lạc nghiệp". Đầu tư cho NƠXH là đầu tư cho sự phát triển của xã hội, của đất nước. NƠXH không phải nằm ở nơi "khỉ ho cò gáy", "đầu thừa đuôi thẹo" mà phải đầy đủ hạ tầng. Thủ tướng cũng khuyến khích, kêu gọi các DN có quỹ đất sạch, phối hợp với các địa phương đầu tư xây dựng NƠXH. Về lâu dài, các cơ quan xây dựng đề án nhà ở phù hợp với túi tiền của người dân. Đa dạng hóa nguồn vốn huy động cho NƠXH và nhà ở nói chung, với các hình thức mua, thuê, thuê mua; nghiên cứu kinh nghiệm của các nước.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước quản lý nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch… Bộ Công an chỉ đạo công an cấp xã căn cứ thông tin cơ sở dữ liệu về dân cư, thực hiện xác nhận điều kiện thu nhập cho đối tượng người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động, trong thời hạn 7 ngày; chỉ đạo điều tra, xử lý các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua NƠXH.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu NƠXH năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, tập trung thực hiện "5 bảo đảm": Bảo đảm chấn chỉnh kịp thời, tăng cường kỷ cương, minh bạch trong quy trình xét duyệt, mua - bán, cho thuê, thuê mua NƠXH; bảo đảm thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa tiêu cực, lợi dụng chính sách để trục lợi, làm sai lệch mục tiêu nhân văn của chính sách; bảo đảm công bằng, đúng đối tượng…; bảo đảm các doanh nghiệp có quỹ đất sạch được tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 21 (phiên họp hằng tuần) của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Phiên họp được tổ chức tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến tới 21 tỉnh, thành phố ven biển.


