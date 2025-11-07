HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Quan tâm đến nhà ở xã hội và phúc lợi lâu dài cho người lao động

Thanh Nga

(NLĐO)-Đại biểu cho rằng cần đổi mới phương thức chăm lo theo hướng mang lại lợi ích lâu dài hoặc gắn với công tác đào tạo tay nghề cho người lao động

Sáng 7-11, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tham dự có các ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành, ủy ban kiểm tra LĐLĐ TP, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ TP, Công đoàn các phường, xã.

Quan tâm đến nhà ở xã hội và phúc lợi lâu dài cho đoàn viên - lao động - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tham dự hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I

Cần giải pháp đột phá trong phát triển đoàn viên

Góp ý tại hội nghị, hầu hết đại biểu đều nhìn nhận trong bối cảnh mới, tổ chức Công đoàn Thành phố nỗ lực đã chủ động, thích ứng, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, góp phần giảm rõ rệt tranh chấp lao động so với các nhiệm kỳ trước. Đồng thời cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới mà dự thảo văn kiện đã nêu.

Tuy nhiên, cần cân nhắc một số chỉ tiêu, chương trình đột phá. Ông Huỳnh Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM cho rằng mục tiêu tăng đến năm 2030 có 2 triệu đoàn viên Công đoàn thực tăng là thách thức lớn. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ông Tuấn đề xuất LĐLĐ TP cần xây dựng chương trình, cơ chế và giải pháp cụ thể, có thể vận dụng mô hình cộng tác viên, tình nguyện viên Công đoàn để phối hợp với địa phương vận động người lao động gia nhập tổ chức.

Cũng cho rằng chỉ tiêu trong 5 năm tăng 2 triệu đoàn viên là rất cao trong bối cảnh hiện nay, ông Nguyễn Trung Ngạn, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM đề nghị cần khảo sát thực tế, khoa học thì mới đảm bảo được việc đưa ra chỉ tiêu và thực hiện chỉ tiêu này.

Quan tâm đến nhà ở xã hội và phúc lợi lâu dài cho đoàn viên - lao động - Ảnh 2.

Đại biểu góp ý tại hội nghị

Ông cũng đề xuất bổ sung vào báo cáo kết quả công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác chăm sóc sức khoẻ, cải thiện điều kiện lao động, tình hình tai nạn lao động, nhất là tai nạn lao động nặng; vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện Chỉ thị 29 của Ban chấp hành TW Đảng về đẩy mạnh công tác An toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và Chỉ thị số 31/CT-TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Hướng tới phúc lợi lâu dài cho người lao động

Còn ông Củ Phát Nghiệp – Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen Việt Nam – bày tỏ sự đồng thuận với tinh thần, định hướng của Dự thảo văn kiện, tuy nhiên một số nội dung cần làm rõ hơn tính khả thi và tác động thực tế đến người lao động.

Quan tâm đến nhà ở xã hội và phúc lợi lâu dài cho đoàn viên - lao động - Ảnh 3.

Ông Củ Phát Nghiệp – Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen Việt Nam cho rằng cần quan tâm đến chỉ tiêu phát triển nhà ở cho người lao động

Trong đó, ông đặc biệt quan tâm đến chỉ tiêu liên quan đến nhà ở xã cho người lao động. Ông Nghiệp cho rằng nếu chỉ dừng ở hình thức nhà cho thuê sẽ khó thu hút người lao động. Thực tế, tại TP HCM hiện nay, nhu cầu mua nhà để an cư của công nhân rất lớn, trong khi nguồn cung hạn chế và giá thuê trọ ngày càng cao. Ông đề xuất nên ưu tiên mô hình nhà ở xã hội để bán trả góp cho người lao động có thu nhập thấp. "Nếu người lao động có nhà ở, có thu nhập tốt, thì họ sẽ chọn gắn bó với doanh nghiệp và ở lại Thành phố. Như vậy, chỉ tiêu phát triển thêm 400.000 đoàn viên Công đoàn/năm trong 5 năm tới sẽ không phải là vấn đề lớn"-ông bày tỏ.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Công đoàn phường, xã, đặc khu để đáp ứng yêu cầu hội nhập và cam kết quốc tế về lao động; đổi mới phương thức chăm lo theo hướng chú trọng các chương trình mang lại lợi ích lâu dài, nâng cao tay nghề, tạo điều kiện để công nhân học tập cũng như hỗ trợ con công nhân lao động... Đồng thời tập trung xây dựng dữ liệu lớn của Công đoàn TP gồm dữ liệu đoàn viên; các hoạt động; văn bản của tổ chức Công đoàn để thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn.

Quan tâm đến nhà ở xã hội và phúc lợi lâu dài cho đoàn viên - lao động - Ảnh 4.

Ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP phát biểu tại hội nghị

Ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP đã ghi nhận các ý kiến góp ý của các cán bộ Công đoàn. Về chỉ tiêu phát triển đoàn viên, ông cho rằng tuy cao nhưng không phải không khả thi nếu toàn hệ thống Công đoàn quyết tâm trong tổ chức thực hiện. Bởi đây là nhiệm vụ quan trọng, mỗi cán bộ Công đoàn cần có tâm, có trách nhiệm và hành động cụ thể để đạt mục tiêu đề ra.

tổ chức Công đoàn nhà ở xã hội Công đoàn Việt Nam đoàn viên - lao động văn kiện đại hội Công đoàn
